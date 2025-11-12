Getty
La Selección mexicana está cerca de enfrentar en un partido amistoso a Bélgica en la Fecha FIFA de marzo, confirma Mikel Arriola
Una preparación de élite
La Selección mexicana está enfocada en tratar de tener una participación histórica en la próxima Copa del Mundo, de la cual serán coanfitriones junto a Estados Unidos y Canadá. Por ello, la Federación Mexicana de Futbol está en busca de partidos amistosos de alto nivel previo a la competición que se disputará el próximo verano.
Para la Fecha FIFA de marzo, es casi un hecho que México se enfrentará a Portugal y Cristiano Ronaldo en la reinauguración del Estadio Azteca y a este enfrentamiento, se le podría añadir uno ante Bélgica, según ha confirmado Mikel Arriola.
Bélgica ¿Rival del Tricolor?
En entrevista con Claro Sports, Mikel Arriola, presidente de la FMF, aseguró que están en negociaciones para un duelo de exhibición ante Bélgica en marzo, aunque de momento, el juego aún no está cerrado, pero todo apunta a que podría anunciarse próximamente, en sede también por confirmar.
México se enfrentó por última vez a Bélgica a finales del 2017, como parte de su preparación para el Mundial de Rusia 2018, en un partido con muchas emociones que terminó empatado 3-3, donde Hirving 'Chucky' Lozano fue protagonista al marcar dos goles para el Tricolor.
¿A quiénes más se enfrentará México?
Arriola indicó también que la Selección mexicana buscará más amistosos contra potencias de Sudamérica y Europa y estos se podrán definir después del sorteo de la Copa del Mundo que se celebrará el próximo 5 de diciembre, en el cual ya conocerán a sus rivales para la fase de grupos.
Además, Javier Aguirre desea probar a sus futbolistas ante rivales Centroamericanos, a los cuales enfrentarían en enero, donde al no ser Fecha FIFA, solamente podría contar con jugadores de la Liga MX,
Lo que sigue para la Selección mexicana
Por lo pronto, México cerrará un 2025 exitoso, en el que ganaron la Concacaf Nations League y la Copa Oro, enfrentando a Uruguay el 15 de noviembre en el Estadio Corona de Torreón y el 18 a Paraguay en el Alamodome de San Antonio, Texas.
Javier Aguirre tendrá la oportunidad de observar a sus convocados para definir a los 26 que representarán al país en la Copa del Mundo, a la cual podría subirse Álvaro Fidalgo, quien a inicios del 2026 recibirá su carta de naturalización y el 'Vasco' desea evaluarlo para determinar si entra en la lista final.
