Samir Nasri y los Drip Doctors: La tormenta más salvaje de las redes sociales en el fútbol

Nasri regresó al fútbol con el equipo turco Antalyaspor para la temporada 2017-18 tras la expiración de su contrato con el Man City, mientras su relación con el Sevilla se desmoronó y no se le ofreció regresar a España. Jugó solo ocho veces en Turquía antes de un breve período con el West Ham la temporada siguiente, antes de reunirse con su ex compañero del City, Vincent Kompany, en el Anderlecht para 2019-20, el último año de su carrera antes de retirarse un año después a los 34 años.
En varias ocasiones, Nasri ha señalado el fiasco de Drip Doctors como la razón por la cual sus días como jugador estaban contados.
"Estaba de vacaciones con mi familia. Me enfermé, tenía un virus. No salí de mi habitación, sufría de vómitos, fuertes dolores de cabeza, estaba vacío," dijo Nasri a L'Equipe en 2019. "Llamé a un amigo y le dije que me encontrara un médico. No pudo. Me dijo: 'Hay una clínica, te revitalizará'. Especialmente porque iba a regresar a Sevilla en dos días.
"Dije OK. No conocía las reglas. Y eso, por cierto, debería servir como lección a todos los jóvenes jugadores, para leer adecuadamente las reglas antidopaje, para realmente prestar atención, porque todo puede ir en una dirección completamente diferente. Para ser honesto, no pensé que habría consecuencias. Esta mujer vino a darme un goteo de vitaminas. Pidió una foto, dije que sí, para mí no había hecho nada malo.
"Yo era de la opinión de que esto no era un producto dopante, estaba bien. ¿Puedo prometer que nunca me he dopado? Sí, he entregado los archivos, no había ningún producto dopante en ellos."
El exilio de Nasri del Sevilla también lo afectó profundamente, creyendo que su baja forma en la segunda mitad de 2016-17 se debía a la amenaza inminente de una sanción por dopaje.
"Estaba destruido porque pensé que me iban a suspender por dos años. No quería jugar más después de eso," dijo en Instagram en 2020. "Incluso le dije a Sampaoli que me dejara fuera, pero él siempre quiso que jugara. Estaba perdido, ansioso y enojado con todo. No lo mostraba en el campo, pero el fútbol había terminado para mí.
"A Sampaoli le gustaba tanto que me dijo: 'Ven a nuestro equipo, puedes beber, ir a discotecas, hacer lo que quieras y te cubriré las espaldas. Todo lo que te pido es que juegues bien en el campo el fin de semana'. De hecho, un fin de semana no pude jugar y quería ir a casa a ver a mi familia y él se ofreció a cuidar mi casa y a mi perro."
Del nuevo Zidane, al prodigio del Arsenal, al ganador del título con el Man City, al salvador del Sevilla, al salón de la infamia de las redes sociales. No se puede decir que la carrera de Nasri fue aburrida.