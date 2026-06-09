Roy Keane anuncia que se mudará a Australia si Inglaterra gana el Mundial

La ansiedad del comentarista aumenta a medida que el torneo se acerca a su desenlace el 19 de julio. Al describir su pánico en las últimas fases, Keane añadió: «Ahí es cuando empiezo a preocuparme, en semifinales y final. ¡Por favor, que se acabe ya! ¡Que los eliminen ya!»

Luego, su compañero de estudio, el analista Micah Richards, le preguntó si una victoria de Inglaterra le haría feliz, y Keane respondió con rotundidad: «No, me iría a vivir a Australia».