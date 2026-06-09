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Roy Keane anuncia que se mudará a Australia si Inglaterra gana el Mundial
Un experto revela su temor ante el torneo
El emblemático excentrocampista hizo esta revelación en tono de broma a Sky Bet. La selección de Tuchel busca acabar con 60 años sin títulos internacionales en el próximo torneo de Norteamérica. Keane, que trabajará como comentarista allí, tendrá un asiento de primera fila para evitar la pesadilla histórica que tanto quiere eludir.
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Keane teme que Inglaterra pase a la siguiente ronda
Aunque trabaja para una gran cadena británica, el irlandés fue claro: no apoya a los favoritos. En el programa previo, Keane admitió: «¡No quiero que gane Inglaterra! Pero, claro, si trabajas allí y eres de ITV, quieres que les vaya bien. Y sabes que están pasando a las eliminatorias, y cuando lo consiguen, hay un poco de emoción».
El plan de emigración ya está definido.
La ansiedad del comentarista aumenta a medida que el torneo se acerca a su desenlace el 19 de julio. Al describir su pánico en las últimas fases, Keane añadió: «Ahí es cuando empiezo a preocuparme, en semifinales y final. ¡Por favor, que se acabe ya! ¡Que los eliminen ya!»
Luego, su compañero de estudio, el analista Micah Richards, le preguntó si una victoria de Inglaterra le haría feliz, y Keane respondió con rotundidad: «No, me iría a vivir a Australia».
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Nos esperan los retos del Grupo L
El miércoles, el equipo de Tuchel cierra su preparación ante Costa Rica y luego viajará para debutar en el Grupo L contra Croacia. Después enfrentará a Ghana y Panamá buscando avanzar a los dieciseisavos de final.
Al analizar el grupo, Keane señaló: «Curiosamente para Inglaterra, su primer partido es el más difícil: contra Croacia. Otros equipos pueden ir de menos a más, pero Inglaterra entra directo contra los balcánicos».