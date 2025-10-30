Getty Images Sport
Romelu Lukaku regresa a Italia mientras Antonio Conte lo prepara para volver con el Napoli en Champions League
¡Romelu Lukaku está de vuelta en Nápoles!
Lukaku finalmente ha regresado a Italia. El delantero del Napoli sufrió una de las lesiones más graves de su carrera durante un amistoso de pretemporada contra el Olympiacos en agosto. Tras un inicio prometedor en el partido, el belga se desplomó agarrándose el muslo izquierdo; más tarde se confirmó un desgarro de alto grado del músculo recto femoral, con daño parcial en el tendón.
Los primeros estudios estimaron un periodo de recuperación de 100 días, lo que lo dejó fuera del inicio de la Serie A y de las eliminatorias para el Mundial de Bélgica. Lukaku decidió no operarse y optó por un plan de rehabilitación conservador en Bélgica, bajo la supervisión de especialistas belgas y del equipo médico del Napoli.
Su programa comenzó con fisioterapia y trabajo de gimnasio, avanzando después a ejercicios controlados en el campo, que funcionan como un reinicio del entrenamiento de pretemporada. Según Calciomercato, Lukaku está programado para su evaluación final en Nápoles, marcando el día 77 de su recuperación. Aunque el optimismo es alto, aún falta tiempo antes de confirmar su regreso definitivo.
Napoli diseña un plan estratégico para Lukaku
El Napoli se prepara meticulosamente para el regreso de Lukaku. El entrenador Conte mantiene un contacto constante con los departamentos médico y físico, buscando un equilibrio entre ambición y precaución. El plan es claro: devolver a Lukaku al campo solo cuando esté al 100%, aunque eso implique esperar hasta mediados de diciembre, justo antes de la Supercopa Italiana.
Conte ha diseñado una reintegración en dos fases: primero sesiones prolongadas en el gimnasio para reconstruir la fuerza muscular, y luego simulaciones de partido para recuperar ritmo y acondicionamiento. La complexión y el estilo de juego de Lukaku requieren precisión; un regreso apresurado podría empeorar la lesión. Si todo va bien, incluso podría ser incluido en la lista de la Champions League, reemplazando potencialmente a Kevin De Bruyne, actualmente fuera por lesión a largo plazo.
El optimismo del Napoli no se basa solo en cifras, sino en restaurar una presencia clave. Lukaku, cuando está en forma, aporta potencia, liderazgo y un punto focal al sistema de Conte. Su recuperación no solo puede revitalizar el ataque del equipo, sino también influir decisivamente en la trayectoria europea durante la crucial fase de invierno.
La lesión de De Bruyne arroja una sombra
Mientras un belga se acerca a la recuperación, otro enfrenta un revés devastador. El regreso de Kevin De Bruyne a su mejor nivel se vio interrumpido abruptamente durante la victoria del Napoli por 3-1 sobre el Inter, cuando tuvo que abandonar el campo cojeando apenas minutos después de anotar un penal. Las exploraciones posteriores confirmaron un desgarro de alto grado en el bíceps femoral del muslo derecho, el mismo músculo por el que se sometió a cirugía en 2023.
El diagnóstico lo dejará fuera hasta finales de febrero o principios de marzo de 2026, poniendo fin prácticamente a su temporada. Es un golpe duro para Conte, quien había construido el motor creativo del Napoli alrededor de la visión y la precisión de De Bruyne. El mediocampista ya había registrado cuatro goles en ocho partidos, marcando el ritmo y la transición de juego del equipo.
Sin él, Conte deberá reconfigurar el control del mediocampo, posiblemente confiando en Frank Anguissa y Stanislav Lobotka para mantener el equilibrio. La lesión de De Bruyne no solo debilita al equipo, sino que también obliga al Napoli a replantear cómo distribuir la responsabilidad ofensiva.
El Napoli de Conte encara semanas de desafíos clave
Los próximos compromisos contra Lecce, Como y Eintracht Frankfurt exigen resultados inmediatos, mientras que la Supercopa se perfila como una prueba temprana de la resiliencia del Napoli. El mayor desafío para Conte será gestionar la transición del equipo, reintegrando cuidadosamente a Lukaku, compensando la ausencia de De Bruyne y manteniendo su efectividad en la Serie A.
Actualmente, el Napoli comparte la cima de la liga con la Roma, ambos con 21 puntos, pero la profundidad de plantilla se está convirtiendo en un problema. Conte necesitará adaptabilidad táctica, alternando entre un 3-5-2 y un 4-3-1-2, asegurando flexibilidad en defensa y mediocampo. La integración gradual de Lukaku podría solucionar los problemas de definición, mientras que la gestión del estado físico del equipo será clave para mantener el impulso en la lucha por el título.
