Romelu Lukaku regresa a Italia mientras Antonio Conte lo prepara para volver con el Napoli en Champions League

Lukaku finalmente ha regresado a Italia. El delantero del Napoli sufrió una de las lesiones más graves de su carrera durante un amistoso de pretemporada contra el Olympiacos en agosto. Tras un inicio prometedor en el partido, el belga se desplomó agarrándose el muslo izquierdo; más tarde se confirmó un desgarro de alto grado del músculo recto femoral, con daño parcial en el tendón.

Los primeros estudios estimaron un periodo de recuperación de 100 días, lo que lo dejó fuera del inicio de la Serie A y de las eliminatorias para el Mundial de Bélgica. Lukaku decidió no operarse y optó por un plan de rehabilitación conservador en Bélgica, bajo la supervisión de especialistas belgas y del equipo médico del Napoli.

Su programa comenzó con fisioterapia y trabajo de gimnasio, avanzando después a ejercicios controlados en el campo, que funcionan como un reinicio del entrenamiento de pretemporada. Según Calciomercato, Lukaku está programado para su evaluación final en Nápoles, marcando el día 77 de su recuperación. Aunque el optimismo es alto, aún falta tiempo antes de confirmar su regreso definitivo.

