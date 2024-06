Resumen del Inglaterra vs. Eslovenia, Eurocopa 2024: vídeos, goles y polémicas

Los Tres Leones vuelven a quedar en deuda con el juego, pero el 0-0 le permite avanzar primero y seguir por el lado "accesible" del cuadro.

Suena el pitido final y los que celebran son los de azul. Eslovenia necesitaba un empate para asegurar su pasaporte a cotavos de final y lo hizo ante una Inglaterra nuevamente gris, que no engrana en su juego pero a la que 5 puntos le alcanzan no solo para quedar como cabeza del Grupo C, sino que además caer en la parte baja del cuadro, opuesta a la que ya tiene a España, Francia, Portugal y Alemania.

Lo del equipo de Gareth Southgate fue, una vez más, olvidable. Y ya deja de sorprender que una generación repleta de talento como la que presentan los Tres Leones no sea capaz de imponer condiciones en una zona en la que cinco de los seis partidos finalizaron empatados.

Con Bellingham y Foden nuevamente desencontrados y Kane como víctima principal, es verdad que pudo ganarlo como comodidad, pero el equipo esloveno fue, justamente, un equipo con una meta grupal: evitar la derrota y seguir con vida, aunque finalmente lo haga en el tercer puesto por una increíble razón: tiene una tarjeta amarilla más que Dinamarca, luego de igualar en diferencia de gol, tantos a favor y de haber empatado en el duelo entre sí.