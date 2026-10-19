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Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Traducido por

Resumen de la jornada 9 de LaLiga: El Barça, impecable, sigue arrollando a sus rivales en España

Primera División
Barcelona
Real Madrid
L. Yamal
K. Mbappe
A. Guler
Y. Diomande
Barcelona vs Real Madrid

Repaso completo de los momentos más destacados de LaLiga española del pasado fin de semana. Analizamos los resultados, las principales claves, las actuaciones individuales más destacadas y mucho más.

El Barcelona le endosó cinco goles al Real Betis en otra victoria contundente con la que el vigente campeón prolongó su inicio perfecto de temporada. ¿Puede alguien darle alcance?

  • Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Real Betis 2-5 Barcelona

    Lamine Yamal marcó y dio una asistencia en la tensa victoria por 5-2 del líder ante el Betis, que aspira a clasificarse para la Champions League. El equipo local se quedó con diez jugadores en el minuto 54, cuando Facundo Bernal fue expulsado por conducta violenta. El defensa del Barça Pau Cubarsi también dio dos asistencias. El exdelantero del Arsenal Gabriel Jesus también marcó en una actuación dominante con la que el campeón dejó clara su autoridad. El capitán del Barça, Raphinha, regresó tras su lesión.

  • RCD Espanyol de Barcelona v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Espanyol 0-1 Atlético de Madrid

    Alex Baena marcó en el minuto 89 el gol de la victoria para el equipo de Diego Simeone, que se mantiene segundo en la liga, a cinco puntos del líder, el Barcelona.

  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-SEVILLAAFP

    Real Madrid 4-1 Sevilla

    El Real Madrid goleó al Sevilla por 4-1 en el Bernabéu gracias a un doblete de Kylian Mbappe y a los goles de Arda Guler y Yan Diomande. El próximo compromiso de los hombres de Jose Mourinho será ante el Barcelona en el Clásico.

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  • Malaga CF v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Málaga 2-5 Real Sociedad

    El veterano Mikel Oyarzabal fue decisivo para la Real Sociedad al marcar un doblete en la victoria por 5-2 en el campo del Málaga. Tras un inicio de temporada irregular, la Real Sociedad ocupa ya la quinta posición con 16 puntos y encadena tres victorias en LaLiga. El Málaga sigue anclado en el último puesto de la tabla con solo cuatro puntos.

  • RC Celta de Vigo v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Celta de Vigo 2-1 Deportivo Alavés

    El Celta ganó el domingo por la tarde un duelo de mitad de tabla ante el Alavés. En el resto de la jornada de LaLiga, Osasuna venció 2-1 al Racing de Santander, el Deportivo de La Coruña y el Levante empataron 1-1, y los partidos entre Villarreal y Elche y entre Valencia y Athletic de Bilbao terminaron sin goles.