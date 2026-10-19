Resumen de la jornada 9 de LaLiga: El Barça, impecable, sigue arrollando a sus rivales en España

Lamine Yamal marcó y dio una asistencia en la tensa victoria por 5-2 del líder ante el Betis, que aspira a clasificarse para la Champions League. El equipo local se quedó con diez jugadores en el minuto 54, cuando Facundo Bernal fue expulsado por conducta violenta. El defensa del Barça Pau Cubarsi también dio dos asistencias. El exdelantero del Arsenal Gabriel Jesus también marcó en una actuación dominante con la que el campeón dejó clara su autoridad. El capitán del Barça, Raphinha, regresó tras su lesión.