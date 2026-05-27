Según oe24, el recién ascendido quiere fichar al delantero Sasa Kalajdzic, del LASK, campeón de Austria.
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Refuerzo para la Bundesliga: el Schalke 04 sigue a un exdelantero del VfB Stuttgart
El Schalke busca refuerzos ofensivos para la próxima Bundesliga. Según el informe, el delantero de 28 años es un “tema candente” en Gelsenkirchen.
El interés por Kalajdzic no depende del futuro de Edin Dzeko, con quien el club negocia la renovación de su contrato, que vence el 30 de junio.
«Creemos que Edin puede seguir aportando mucho en la Bundesliga, dentro y fuera del campo. Negociamos su renovación por una temporada más», declaró el director deportivo del S04, Frank Baumann.
Kalajdzic jugó en la Bundesliga con el VfB Stuttgart
La temporada pasada, Kalajdzic jugó 17 partidos con el LASK, marcó un gol y dio cuatro asistencias. El delantero de 28 años estaba cedido, así que este verano volverá al Wolverhampton Wanderers.
Llegó a los ‘Wolves’ en 2022 tras destacar con el VfB Stuttgart en la Bundesliga, donde firmó 16 goles y 6 asistencias en la 2021/22. Dos roturas del ligamento cruzado han frenado su progresión.