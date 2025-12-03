Real Madrid crisis GFXGetty/GOAL
Thomas Hindle

Real Madrid en crisis: divisiones internas y derrotas complican la labor de Xabi Alonso

Tras el empate 1-1 con Girona, ningún jugador del Real Madrid habló con la prensa, reflejando tensiones y un cambio en la atmósfera del club.

¿Y cómo no? Madrid espera excelencia y fútbol sin defectos. Se espera que no solo ganen, sino que ganen bien. Y últimamente, simplemente no han ganado lo suficiente. Después del aburrido empate del domingo, ahora han empatado tres partidos seguidos en La Liga. El equipo mejor clasificado de los tres que les han quitado puntos es el noveno clasificado, Rayo Vallecano.

Si bien esta es, sin duda, una racha decepcionante para un club del tamaño de Madrid, hay que recordar que también están en un período de transición tras contratar a un nuevo entrenador, Xabi Alonso, quien a su vez ha estado lidiando con una serie de lesiones que han alterado un poco el equilibrio de su equipo. 

Sin embargo, en medio de informes de conflictos en el vestuario liderados por algunos de los jugadores mejor pagados del planeta, lo último que Alonso necesitaba era que su equipo desperdiciara su liderazgo en la cima de la tabla ante el Barcelona. Eso es exactamente lo que han hecho, sacrificando una ventaja de cinco puntos en el espacio de un mes, y aunque los llamados para despedir a Alonso son demasiado prematuros, sin duda ha sido unas semanas de pesadilla para un hombre que todavía está comenzando en el trabajo de sus sueños. 

    Cuál es la situación

    La temporada del Real Madrid no pinta tan mal a primera vista. En 14 partidos de liga, han conseguido 10 victorias, tres empates y solo una derrota. Actualmente ocupan la segunda posición con 33 puntos, a cuatro del Barcelona, y todavía les queda un partido por disputar el miércoles ante el Athletic Club. Al ritmo que llevan, podrían alcanzar los 90 puntos, cifra que debería permitirles competir con el Barça hasta el final. Además, han tenido un calendario ligeramente más complicado y se llevaron la victoria en el primer Clásico de la temporada a finales de octubre.

    En la Champions League, el panorama también es positivo. El Madrid ha ganado cuatro de cinco encuentros, superando a Marsella, Juventus, Kairat Almaty y Olympiacos, con su única derrota frente a un Liverpool muy mejorado, que rompió su mala racha con una actuación memorable a principios de noviembre. De este modo, asegurar un lugar directo en los octavos de final está al alcance del equipo.

    Hay muchos aspectos individuales destacables. Kylian Mbappé ha asumido su rol como delantero central con éxito, sumando 23 goles en apenas 19 partidos y compitiendo con los máximos goleadores de Europa. Nuevos fichajes como Álvaro Carreras han aportado la estabilidad necesaria en el lateral izquierdo, Arda Güler ha mostrado la creatividad que prometían sus primeros destellos, y Jude Bellingham ha ido tomando forma tras perderse los dos primeros meses de la temporada debido a una cirugía de hombro.

    Problemas de lesiones

    Bellingham no ha sido el único gran nombre afectado por problemas físicos. Trent Alexander-Arnold, considerado el lateral derecho del futuro en el Madrid, solo ha disputado seis partidos desde la Copa Mundial de Clubes, en parte debido a una lesión en el tendón de la corva sufrida en la primera noche de la Liga de Campeones, que lo dejó fuera seis semanas. Su principal competidor, Dani Carvajal, sufrió una lesión de rodilla poco después y estará fuera al menos hasta enero, lo que ha obligado a Fede Valverde a volver a ocupar posiciones defensivas.

    Por su parte, Vinicius Jr fue incorporado de manera gradual durante las primeras semanas de la temporada mientras se protegían sus piernas, y su campaña ha estado más marcada por los rumores fuera del campo que por su rendimiento o falta de goles. Además, los centrales Toni Rüdiger, David Alaba y Dean Huijsen también se han perdido varios encuentros debido a problemas físicos.

    División en el vestuario

    Aun así, el Madrid debería tener suficiente talento para mantenerse como la fuerza dominante en España y Europa. Sin embargo, esa concentración de Galácticos está resultando ser el mayor dolor de cabeza para Alonso.

    Según informa The Athletic, el exentrenador del Bayer Leverkusen ha visto cómo sus métodos son cuestionados por algunos jugadores veteranos del equipo, y que sus mensajes sobre el plan táctico para cada partido no están calando como esperaba. Se realizó una reunión entre Alonso y sus jugadores antes de la victoria por 4-3 sobre el Olympiacos para intentar suavizar diferencias, pero el empate del domingo en Catalunya, descrito por una fuente a The Athletic como “un desastre”, sugiere que aún no se han solucionado todos los problemas.

    Probablemente no ayuda que algunos jugadores de alto perfil apenas estén viendo minutos en el campo. Rodrygo y Endrick fueron vinculados a posibles salidas del Bernabéu este verano, pero Alonso aseguró que ambos serían piezas clave del proyecto. Sin embargo, la realidad ha sido distinta: Rodrygo, inmerso en una sequía goleadora de 30 partidos, solo ha disputado 442 minutos, mientras que Endrick ha jugado apenas 11 minutos y parece encaminado a salir cedido en enero, probablemente al Lyon.

    El problema de Vinícius

    Pero, por supuesto, el mayor desafío para Alonso es Vinícius. El extremo brasileño es un jugador brillante, carismático y expresivo con el balón, y también vocal cuando no lo tiene. Su personalidad compleja se ve marcada por los abusos que ha sufrido, muchos ligados al color de su piel, pero a pesar de todo, Vinícius ha demostrado ser un futbolista humilde. Además, es sabido que Florentino Pérez es un gran admirador suyo.

    Quizás por eso se ha sentido envalentonado para desafiar a sus entrenadores en ocasiones. Durante el final del mandato de Carlo Ancelotti, Vinícius mostró apatía al correr sin balón, y bajo Alonso no siempre ha cumplido las exigencias tácticas del equipo. Hasta ahora, solo ha completado 90 minutos en siete partidos y a menudo es el primer sustituto cuando el entrenador decide cambiar la delantera.

    Vinícius también dejó la imagen más recordada del Clásico, cuando protestó visiblemente con Alonso tras ser retirado en la segunda mitad. Más tarde se disculpó con el club y sus compañeros, pero omitió mencionar al entrenador en su publicación en redes sociales. Se dice que la relación entre ambos ha influido en la negativa del jugador a negociar un nuevo contrato, a pesar de que su actual acuerdo vence en el verano de 2027.

    Deficiencias defensivas

    Alonso todavía no ha solucionado el problema más evidente en el campo del Madrid. La temporada pasada, el equipo concedía el mismo tipo de gol una y otra vez: no presionaban desde el frente, permitiendo a los rivales pasar el balón a su mediocampista defensivo, quien luego lanzaba un contraataque. Era una fórmula simple, repetida semana tras semana.

    Y esa vulnerabilidad sigue presente esta temporada. El Madrid sigue siendo extremadamente susceptible al contraataque, concediendo goles en transición de manera alarmante. Así llegó el tanto del Girona el domingo, mientras que el Elche lo hizo en dos ocasiones la semana anterior, y el Olympiacos también aprovechó esta debilidad a pesar de perder. Si no fuera por la extraordinaria actuación de Thibaut Courtois, el equipo estaría recibiendo cómodamente tres o cuatro goles por partido.

    Aún no es momento de tomar decisiones apresuradas

    A pesar de las malas vibraciones, las señales preocupantes y los motivos de alarma, este no es el momento de despedir a Xabi Alonso. El entrenador llega con un currículum impecable y ha demostrado ser un estratega sobresaliente en su etapa en el Bayer Leverkusen. En un club bajo la presión constante del Real Madrid, los entrenadores necesitan tiempo para implementar su proyecto, y Alonso merece ese margen.

    Según sus declaraciones, no siente la presión del despido, tras mantener conversaciones positivas con Florentino Pérez después del empate ante el Girona.

    “He hablado con él nuevamente y las conversaciones fueron muy positivas, con un tono excelente”, explicó Alonso. “Hablamos de cómo darle la vuelta a los resultados. Sabemos dónde estamos en la temporada, queda un largo camino y aún hay muchos puntos en juego, así que puede pasar de todo”.

    Por supuesto, siempre existe un límite. Si el rendimiento no mejora antes de la pausa invernal, Alonso empezará a sentir la presión de verdad. Pero destituir a un entrenador tan pronto, con un equipo joven y lleno de talento, sería un error mayúsculo. El Real Madrid necesita, esta vez, paciencia.

