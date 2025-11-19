Chelsea Barcelona hoodoo GFXGetty/GOAL
¿Puede el Chelsea terminar con su maldición contra el Barcelona? El enfrentamiento de la fase de grupos puede dar a las Blues un gran impulso en la búsqueda de la gloria en la Champions League Femenina

Cuando se realizó el sorteo de la primera fase de liga de la Women's Champions League en septiembre, hubo muchos encuentros que llamaron la atención. Desde la repetición de la semifinal del año pasado entre las eventuales campeonas Arsenal y las ocho veces ganadoras Lyon, hasta el regreso de Mary Earps a Old Trafford cuando su equipo actual, el Paris Saint-Germain, se enfrentó a su antiguo club Manchester United, fue un sorteo que ciertamente no decepcionó. Pero ningún partido atrajo tanto la atención como el que tendrá lugar el jueves en Stamford Bridge, entre Chelsea y Barcelona.

Estos dos se han enfrentado mucho en los últimos años. Después de enfrentarse en la final de la Liga de Campeones en 2021, los dos equipos se han encontrado, de manera increíble, en las semifinales en tres de las cuatro temporadas siguientes. Sin embargo, a pesar de esos encuentros regulares al más alto nivel, es difícil llamarlo una rivalidad debido a cuánto ha dominado el Barça los enfrentamientos directos, perdiendo solo uno de esos siete partidos.

Algunos fanáticos del Chelsea habrán estado desanimados por este sorteo. Por otro lado, algunos habrán estado emocionados por la oportunidad de intentarlo de nuevo contra los catalanes. Lo que ha sucedido desde que se confirmaron los partidos también le ha dado a los Blues aún más confianza al entrar en este juego, siendo quizás el mejor momento para que los campeones de Inglaterra obtengan otra victoria sobre un equipo que les ha ganado como ningún otro rival en los últimos años.

    Unilateral

    A primera vista, el cara a cara entre estos dos es increíblemente desequilibrado considerando lo bueno que ha sido este equipo de Chelsea en los últimos cinco años especialmente. En siete encuentros, el Barcelona ha emergido con cinco victorias, un empate y una derrota, anotando 16 goles frente a los cuatro de los Blues. A veces, esos tipos de números no cuentan toda la historia y hay que mirar más allá de ellos para descubrir más. Sin embargo, al profundizar, se refleja aún más positivamente en el Barca.

    En las dos últimas temporadas, cuando se han enfrentado en las semifinales, el Chelsea ha tenido la ventaja percibida de albergar el partido de vuelta de esos enfrentamientos. En la campaña 2023-24, los Blues lograron emerger victoriosos en Cataluña también, con un histórico marcador de 1-0 que les dio su primera, y hasta ahora única, victoria en este partido. Sin embargo, eso nunca parece molestar al Barca. Siempre se levantan ante la ocasión y obtienen el resultado que necesitan, ganando en las tres visitas a Stamford Bridge.

    Que infligieran una aplastante derrota global de 8-2 a los campeones ingleses la temporada pasada también se sintió particularmente perjudicial, dado que este equipo de Chelsea no perdió un partido doméstico en todo el año y había pasado el verano reclutando a aquellos con el conocimiento de cómo superar en la Liga de Campeones, sobre todo en la entrenadora Sonia Bompastor, quien guió al Lyon a la victoria sobre el Barca en la final 2021-22.

    Las dificultades financieras finalmente golpean

    Entonces, ¿por qué este año sería diferente para el Chelsea? Bueno, para empezar, la plantilla del Barça esta temporada es la más débil que ha tenido en mucho tiempo, en relación con el alto nivel que se ha establecido en Cataluña y en comparación con otros gigantes de Europa. Eso es una pena, también, porque se debe a factores en gran medida fuera del control del equipo femenino, y ciertamente de las jugadoras.

    Los problemas financieros del Barça han sido bien documentados durante algún tiempo en el lado masculino, donde las preocupaciones sobre la inscripción de jugadores y el cumplimiento de las reglas del Fair Play Financiero (FFP) no son nuevas. Sin embargo, el impacto de eso en el club finalmente ha llegado al equipo femenino, con el Barça pudiendo contar con solo 18 jugadoras senior al inicio de la temporada 2025-26. Compáralo con las 27 del Chelsea, las 24 del Bayern Múnich, las 23 del Arsenal, las 22 del Lyon o incluso las 20 del Manchester United, que está debutando en la Liga de Campeones Femenina propiamente dicha esta temporada.

    Debe decirse que, en términos de un once inicial, el Barça probablemente todavía tenga el mejor de Europa, si no del mundo. Su victoria por 7-1 sobre el Bayern para abrir su campaña en la Liga de Campeones proporcionó la evidencia perfecta para esa afirmación. Pero cuando se trata de profundidad, mientras nuevamente intentan competir en cuatro frentes, están muy por debajo de muchos de los clubes más grandes del continente y, como tal, su banca no está ni de cerca tan llena como de costumbre. Eso ya ha tenido un impacto no deseado, con el Barça sufriendo su derrota más temprana en la Liga F en 11 años el mes pasado.

    Lesiones inoportunas

    Lo último que Barca necesita, entonces, son lesiones. Sin embargo, de cara a este enfrentamiento con el Chelsea, están lidiando con algunas importantes. Patri Guijarro, posiblemente la mejor mediocampista defensiva del planeta, está fuera hasta el Año Nuevo por una fractura de estrés en su pie derecho; Salma Paralluelo, la joven y emocionante delantera, también podría estar al margen hasta después del receso invernal debido a una lesión de rodilla; mientras que Ewa Pajor, quien anotó más de 50 goles para club y país la temporada pasada, acaba de regresar de su propia lesión, aunque marcó su regreso con un doblete contra el Real Madrid el sábado.

    Estamos hablando de algunas de las mejores jugadoras del mundo aquí, también, el tipo de jugadoras que sería bastante difícil de reemplazar incluso si el Barca tuviera un poco más de profundidad a su disposición. Pero tienen que depender más de jugadoras más jóvenes, que son talentosas pero inexperimentadas en estas grandes situaciones, para hacer frente a estas pérdidas mientras también, a veces, tienen que reorganizar la alineación para desplegar jugadoras en posiciones no naturales y diferentes. No es la situación perfecta, en absoluto.

    Configuración y situación perfectas

    Todo esto será música para los oídos del Chelsea. Es una gran oportunidad para los Blues de superar al Barca debido a la situación de su personal, pero también porque este es un partido a un solo encuentro, en lugar de los partidos de ida y vuelta en los que el Barca ha estado a la altura de las circunstancias antes, y es en casa.

    Por supuesto, los catalanes tienen un gran récord en casa del Chelsea y los han vencido en el único otro partido a un solo encuentro que los dos han jugado, en esa final de la Liga de Campeones 2020-21. Pero si los Blues pudieran elegir la situación perfecta para jugar este partido, sería absolutamente en casa y sería en un solo partido, dado que han obtenido resultados contra el Barca en su día antes, pero nunca en dos partidos.

    Revirtiendo la tendencia

    Aprovechar todos estos factores que caen a su favor haría maravillas para la confianza del Chelsea en este enfrentamiento. Dado lo frecuentemente que se han encontrado en las semifinales en los últimos años, es algo que no puede descartarse que ocurra nuevamente este año y en las temporadas venideras. Por lo tanto, es importante que los Blues recuperen parte de esa ventaja psicológica que sus oponentes tienen en el enfrentamiento directo.

    El Chelsea puede ser la fuerza dominante en Inglaterra, puede ser una máquina ganadora que ha ganado 13 de los últimos 18 honores domésticos en oferta y puede ser un equipo lleno de jugadores que han ganado títulos top, incluida la Liga de Campeones, pero eso no significa que no puedan verse afectados por la naturaleza unilateral de este partido. Si estos dos se volvieran a encontrar en las etapas eliminatorias, la mentalidad en ese equipo del Chelsea sería mucho más confiada y positiva si pudieran vencer a los catalanes el jueves.

    Significado a corto y largo plazo

    También hay una ligera necesidad de obtener un resultado. Después de todo, solo los cuatro primeros en la tabla de la fase de la liga progresarán automáticamente a la siguiente ronda y el Chelsea está en desventaja en comparación con los otros equipos cerca de la cima de la clasificación, después de sorprender al dejar puntos en el Twente en la primera jornada. Eso ciertamente fue percibido como uno de los partidos más fáciles en el calendario europeo de los Blues, con enfrentamientos con los gigantes italianos Roma y los ganadores en dos ocasiones Wolfsburgo por venir en diciembre.

    También llegan a este partido con interrogantes sobre su rendimiento reciente al haber dejado puntos en partidos consecutivos de liga por primera vez desde la campaña 2021-22. Empatar fuera de casa contra el Arsenal no fue demasiado preocupante dada la fortaleza de los Gunners, pero seguir con otro empate 1-1 en el camino ante el Liverpool, que no ha ganado, ha hecho sonar algunas alarmas en el oeste de Londres, especialmente ya que ha permitido al Manchester City abrir una brecha de tres puntos en la cima de la tabla a medida que nos acercamos al punto medio de la temporada.

    Sin embargo, el Chelsea puede dejar todo eso atrás si logra un resultado contra el Barcelona que impulse seriamente sus posibilidades de estar en esos cuatro primeros de la fase de la liga en la última jornada. Y, además, podría ser enorme en su búsqueda por finalmente conseguir ese esquivo trofeo de la Liga de Campeones. El Barça ha sido el equipo que ha frustrado ese sueño en cuatro de las últimas cinco temporadas, por lo que si los Blues logran imponerse sobre los catalanes aquí, incluso si los ganadores en tres ocasiones no están en su mejor estado, solo mejorará su creencia en que finalmente este es su año.

