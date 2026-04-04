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Sport-Club Freiburg v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

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Protestas masivas... Una remontada polémica del Bayern de Múnich antes del partido contra el Real Madrid

Friburgo vs Bayern Múnich
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El equipo bávaro se niega a rendirse antes del partido contra el Madrid

El Bayern de Múnich logró una emocionante victoria por 3-2 ante el Friburgo, en el partido que los enfrentó en la 28.ª jornada de la Bundesliga, tras remontar un 0-2 en contra y conseguir una dramática victoria en los últimos minutos, en medio de las protestas generalizadas de los jugadores locales.

El encuentro supuso la última prueba para el equipo bávaro antes de su esperado enfrentamiento contra el Real Madrid, el próximo martes, en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, en el estadio «Santiago Bernabéu».

  • Se retrasó por dos goles

    El Bayern saltó al campo con la intención de imponerse desde el principio, a pesar de las ausencias de varios titulares, entre los que destacaban el lesionado Harry Kane y el suplente Michael Olise, pero se topó con una defensa bien organizada y con la brillante actuación del portero del Friburgo, Noah Atubolu, que detuvo más de un disparo peligroso, sobre todo el de Joshua Kimmich.

    A pesar de los intentos del Bayern, fueron los locales quienes tomaron la iniciativa al inicio de la segunda parte, cuando Johan Manzambi lanzó un potente disparo desde fuera del área que se coló en la portería en el minuto 46.

    La presión del Friburgo continuó y se tradujo en un segundo gol en el minuto 71, tras un centro milimétrico de Jan-Niklas Piste, que Lucas Höler remató con un potente disparo a bocajarro, poniendo a su equipo 2-0 por delante.

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  • El comienzo del regreso

    El Bayern no se rindió a pesar de ir por detrás en el marcador, y las señales de la remontada comenzaron a hacerse evidentes con los cambios ofensivos que realizó el entrenador.

    En el minuto 81, Tom Bechow lanzó un disparo potentísimo desde fuera del área que se coló por la esquina izquierda, reduciendo la diferencia a 2-1 y reavivando el ambiente del partido.

  • La locura del tiempo que mata

    Al entrar en el tiempo de descuento (8 minutos), el partido se convirtió en todo un espectáculo futbolístico.

    En el minuto 90+2, Tom Bechow volvió a acaparar la atención tras lanzar un disparo desde lejos que se coló por la esquina derecha, poniendo el empate a 2-2.

    En el minuto 90+9, Linart Karl marcó el gol de la victoria para el Bayern tras una jugada colectiva bien organizada, en medio de fuertes protestas de los jugadores del Friburgo, que alegaban que el gol se había marcado fuera del tiempo de descuento.

    Los últimos minutos estuvieron marcados por una evidente tensión, con numerosas tarjetas amarillas mostradas a los jugadores del Friburgo que protestaban, antes de que el árbitro Daniel Siebert pitara el final del partido en el minuto 90+12.

  • Una victoria muy valiosa... y la mirada puesta en Madrid

    Con esta dramática victoria, el Bayern de Múnich suma ya 73 puntos en lo más alto de la Bundesliga y sigue avanzando con paso firme hacia el título.

    El equipo bávaro espera aprovechar este triunfo moral de cara al esperado enfrentamiento contra el Real Madrid en la Liga de Campeones.

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