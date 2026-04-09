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Al Hilal v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Preocupación en el Al-Nasr: Inzaghi usa el plan de Jesús en la recta final

Al Khaleej vs Al Hilal
Al Khaleej
Al Hilal
1ª División
Al Akhdoud vs Al Nasr FC
Al Akhdoud
Al Nasr FC
Al Hilal vs Al Kholood
Al Kholood
Arabia Saudita

El entrenador italiano endereza el rumbo

Las decisiones técnicas pueden fallar por errores de cálculo o de ejecución, sobre todo en clubes con inestabilidad directiva y cambios frecuentes en el cuerpo técnico.

Estos fallos afectan el rendimiento de los jugadores y los resultados, generando presión constante y dificultando la estabilidad necesaria para ganar títulos.

Eso es lo que le ocurrió al club saudí Al-Hilal tras fichar al italiano Simone Inzaghi, quien impuso un estilo nuevo y poco habitual para jugadores y afición.

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El cambio repentino en el estilo de juego y la táctica generó confusión al principio de la temporada y complicó la adaptación, sobre todo en los partidos clave de las competiciones nacionales y continentales.

  • Al Hilal v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Una identidad diferente

    El estilo de Inzaghi equilibra defensa y ataque, lo que ayuda al equipo a dominar el partido con y sin balón.

    En ataque, Inzaghi aprovecha la potencia de los laterales con transiciones rápidas, mientras los extremos buscan la profundidad para ampliar el campo.

    Su sistema, un 5-3-2 alejado del estilo anterior de construcción desde el centro y control de extremos, exige mucha disciplina táctica.

    Este sistema exige a los jugadores máxima disciplina táctica y un posicionamiento preciso los 90 minutos, lo que al principio resulta difícil pero, bien ejecutado, otorga un gran control del partido.

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  • Crítica del estilo

    El estilo de Inzaghi ha recibido duras críticas por la falta de identidad ofensiva del equipo, lo que se ha reflejado en los resultados del Al-Hilal en la Liga Roshen.

    Su apuesta por el equilibrio defensivo y un ataque mesurado ha generado muchos empates que podrían haber sido victorias, lo que le ha costado al equipo valiosos puntos en la lucha por el liderato y ha reducido sus opciones de título esta temporada.

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    Pese a su vocación defensiva, el equipo ha mostrado debilidades, sobre todo en los centros laterales, como reflejaron los dos goles encajados ante Al-Taawoun.

    Expertos y leyendas del club piden a Inzaghi que cambie de rumbo y apueste por un esquema más ofensivo, aprovechando su plantilla de calidad.

  • Al Nassr v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    La receta de Jesús

    Inzaghi escuchó a la afición y la crítica, dejó su estilo conservador y apostó por un fútbol ofensivo que recordó al de Jorgi Jesú, actual técnico del Al-Nassr y ex del Al-Hilal. El resultado: un 6-0 al Al-Khaloud en la jornada 29 de la Liga Roshen.

    Su propuesta, lejos del estilo habitual, recordó la de Jorge Jesus, actual técnico del Al-Nassr y ex del Al-Hilal, famosa por su alta presión y organización ofensiva.

    Defensa adelantada, presión intensa y recuperación rápida para lanzar ataques vertiginosos que dominaron el encuentro.

    El resultado fue seis goles, cuatro en la primera parte, que confirmaron el éxito del cambio táctico y la capacidad de Inzaghi para adoptar un estilo ofensivo cuando es necesario.

  • Simone Inzaghi - سيموني إنزاجيKooora

    La lucha por el título

    Si Inzaghi mantiene este estilo ofensivo equilibrado, será una amenaza para el Al-Nasr en la Liga Roshen, a solo seis jornadas del final.

    Al-Hilal tiene seis partidos por jugar, mientras que Al-Nasr cuenta con siete. Si el «Al-Alamy» vence a Al-Akhdoud el sábado, la ventaja se recortará a cinco puntos, reavivando la emoción en la lucha por el título.

    El Al-Hilal debe ganar todos sus partidos, incluido el duelo directo con el Al-Nasr, y esperar un tropiezo rival para aspirar al liderato.

    Así, cada encuentro se vuelve clave: el Al-Hilal debe rentabilizar el cambio táctico de Inzaghi, mientras el Al-Nassr lucha por mantener el liderato y asegurar el título.