«Podrido de arriba abajo»: la amarga caída de un antiguo campeón sensacional

Peor aún, el sensacionalista The Sun sentenció: «El club está podrido de arriba a abajo». Tras el 2-2 ante el Hull City en la antepenúltima jornada de la Championship, los aficionados corearon: «Sack the board», despidan a la directiva. El multimillonario tailandés Aiyawatt «Top» Srivaddhanaprabha, hijo del artífice del título fallecido en 2018, es el rostro de este colapso.

Bajo su mando el equipo ganó la FA Cup y la Supercopa de Inglaterra en 2021, y él invirtió cientos de millones. Sin embargo, su imperio de tiendas libres de impuestos se resintió durante la pandemia, el derroche se acabó y ahora dependen de préstamos bancarios.

El verano pasado se marchó Jamie Vardy, último héroe del título, y con él se fue el alma del equipo. Steve Walsh, el ojeador que descubrió a Vardy, Kanté y Mahrez, ya no está.

En vez de fichar jugadores con hambre de éxito, pagó salarios desorbitados a estrellas consagradas, los más altos de la categoría, y se arruinó. En el último ejercicio las pérdidas fueron de 71,1 millones de libras y, en tres años, sumaron 180 millones. En febrero le quitaron seis puntos.