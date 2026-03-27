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Wales v Bosnia and Herzegovina - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO Play-offGetty Images Sport
Emanuele Tramacere

Traducido por

Pjanic advierte a Italia: «Será un auténtico infierno y Dzeko decide los partidos él solo»

Italy
M. Pjanic
Bosnia and Herzegovina
Bosnia and Herzegovina vs Italy
Copa del Mundo - Clasificación UEFA
Juventus
Roma

Italia se enfrentará este martes por la noche a Bosnia en Bosnia en la final de la repesca de clasificación para el próximo Mundial de EE. UU.-México-Canadá 2026. Los Azzurri vencieron por 2-0 a Irlanda del Norte, mientras que los bosnios se impusieron a Gales en los penaltis, tras un partido que se prolongó hasta la prórroga gracias a un gol del eterno Edin Dzeko en los últimos minutos del tiempo reglamentario.


Entrevistado por Sky Sport Unplugged, el excentrocampista de la Roma y la Juventus, pero sobre todo histórico internacional bosnio, Miralem Pjanic, advirtió a los Azzurri de que el partido que se disputará en el Bilino Polje de Zenica no será en absoluto un paseo.


  • Va a ser un caos

    «Va a ser un auténtico caos; los aficionados animarán como locos hasta el pitido final».

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  • UN EQUIPO QUE SE ESFUERZA EN EL CAMPO

    «Bosnia ha recuperado por fin la confianza en sí misma. Es un equipo que se deja la piel, que se entrega al máximo sobre el terreno de juego. El entrenador ha realizado un trabajo psicológico y táctico magnífico, y se percibe un fuerte sentido de pertenencia».

  • DZEKO DECIDE LOS PARTIDOS POR SÍ SOLO

    «Contamos con varios jugadores que pueden marcar la diferencia, pero Edin sigue siendo el referente indiscutible. Es el hombre que desbloquea el partido en los momentos más difíciles, sabe mantener la posesión para hacer avanzar al equipo y sabe marcar incluso esos goles sucios que valen tres puntos. Resuelve los partidos él solo; su inteligencia futbolística sigue intacta a pesar de su avanzada edad».

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