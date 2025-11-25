Idrissa Gueye vs Michael Keane, Lee Bowyer vs Kieron Dyer y las peleas más infames entre compañeros de equipo en el fútbol

Hay poca duda de que Gueye fue el agresor en este caso; el jugador de 36 años dejó al defensa central en una mala posición con un pase débil en su propia mitad, y Bruno Fernandes aprovechó el balón suelto para lanzar un tiro de primera que pasó rozando el poste más alejado de Jordan Pickford. Negándose a asumir la responsabilidad de su propio error, Gueye se lanzó en una frenética diatriba y gesticuló furiosamente a su compañero de equipo mientras se reunían en su propia área.

Después de que Keane lo empujara, el internacional senegalés respondió plantándole una bofetada en la mejilla y fue rápidamente expulsado por el árbitro, mientras una combinación de Pickford e Iliman Ndiaye luchaban por contener a su todavía enfurecido colega mientras lo escoltaban fuera del campo. Gueye se apresuró a disculparse, y tiene que agradecer a sus compañeros de equipo por aguantar y lograr una victoria notable y rara como visitante sobre el Man Utd.

Esta fue la última entrada en el catálogo limitado de jugadores del mismo equipo que se enfrentan a golpes. A continuación, GOAL repasa algunos de los incidentes más infames de disputas internas en el fútbol de todos los tiempos...

PARTICIPA EN NUESTRA ENCUESTA SOBRE LA COPA DEL MUNDO 🏆🌎