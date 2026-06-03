Para retener a Serhou Guirassy, el BVB planea fichar al menos a otra estrella

La dirección deportiva, liderada por Ole Book y Lars Ricken Guirassy, le habría explicado los planes de fichajes para convencerlo de que se quede.

Según varios informes, el jugador de 30 años tiene este verano una cláusula de rescisión de unos 35 millones de euros para ciertos clubes de élite, aunque su contrato vence en 2028. Desde hace tiempo se rumorea que el jugador valora marcharse. De hecho, recientemente se ha vinculado con el Fenerbaçe de Estambul: el candidato a la presidencia, Azizi Yildirim, habría prometido ficharlo si gana las elecciones del 6 y 7 de junio.

Book admitió que, aunque no planean venderlo, considerarían ofertas excepcionales.