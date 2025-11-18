No se permitirán aficionados visitantes en el Camp Nou, ya que el Barcelona informa al Athletic Club que no pueden enviar entradas
Barcelona restringe a los aficionados visitantes bajo la licencia Fase 1B
El Barca ha informado al Athletic Club que no pueden asignar entradas para aficionados visitantes para el partido de La Liga del sábado en el recién reabierto Camp Nou, citando limitaciones de seguridad bajo la licencia de operación temporal del estadio. El partido marca el primer encuentro competitivo del Barca en su histórico hogar desde mayo de 2023, pero el titular principal es la restricción sin precedentes impuesta a los aficionados visitantes mientras el club se enfrenta a regulaciones de capacidad parcial.
Athletic Club confirmó el desarrollo en una comunicación oficial, afirmando: “El FC Barcelona no podrá enviar entradas visitantes al Athletic Bilbao.” El equipo vasco detalló las razones proporcionadas por el Barca, quienes explicaron que la actual licencia de Fase 1B “no permite garantizar las condiciones de separación, control y protección mínima requeridas por las normativas para acoger a los aficionados visitantes.” Según Barcelona, las medidas de sectorización necesarias aún están en construcción y solo se completarán en las próximas semanas.
El club está reabriendo Camp Nou por etapas después de dos temporadas en Montjuic, con 45,401 asientos autorizados para esta primera fase. Sin embargo, las secciones reabiertas, Tribuna, Gol Sur y la grada Lateral, siguen estructuralmente incompletas, impidiendo la segregación de los aficionados. A pesar de toda la emoción en torno al regreso al estadio, este obstáculo regulatorio ha obligado al club catalán a denegar una asignación a la comitiva viajera del Athletic.
Las razones detrás de la ausencia de aficionados visitantes
Athletic Club transmitió la explicación completa de Barcelona, destacando que las restricciones provienen de limitaciones infraestructurales específicas. "El partido entre el FC Barcelona y el Athletic Club en el nuevo Spotify Camp Nou este próximo sábado no contará con las entradas habituales asignadas a los aficionados rojiblancos."
El club catalán citó dos preocupaciones principales: “Puntos de acceso no independientes” y “sectorización física insuficiente.” El comunicado enfatizó que las rutas de entrada y salida disponibles “no permiten el establecimiento de circuitos exclusivos para los aficionados visitantes,” lo que significa que no se podría evitar el cruce de flujo con los seguidores locales.
Además, las gradas parcialmente reconstruidas “no tienen elementos estructurales adecuados para aislar y delimitar de forma segura el sector visitante.” Estas condiciones impiden la implementación de un recinto seguro para visitantes, una obligación bajo las regulaciones de seguridad de La Liga y locales.
El lado vasco también señaló que la medida inusual es un producto directo de la remodelación en curso del estadio. Con el Barça aún por finalizar los sistemas de circulación interna, barandillas de seguridad y separaciones en las gradas en las áreas Lateral y Gol Norte, ambos clubes se han visto obligados a adaptarse. Las explicaciones de seguridad se alinean con la evaluación anterior del consejo, que enfatizó mejoras en las rutas de evacuación y revisiones estructurales como condiciones para otorgar la licencia temporal.
Regreso parcial al estadio después de dos temporadas fuera
Aunque la prohibición a los aficionados visitantes es la historia clave, el partido del sábado será un momento simbólico para los seguidores del Barcelona. La aprobación de la Fase 1B del consejo permite que 45,401 espectadores asistan al encuentro, el primer partido competitivo en el Camp Nou desde que las obras de renovación obligaron a una reubicación de dos temporadas al Estadio Olímpico de Montjuic.
El club ha modernizado el acceso al campo, la circulación interna, los sistemas de barandillas, las puertas de ticketing digital, los vestuarios y el túnel de jugadores como parte de un proyecto de remodelación masivo de 900 millones de euros. A principios de este mes, 23,000 seguidores asistieron a una sesión de entrenamiento abierta que ofreció una visión pública de las secciones reconstruidas.
Los planes iniciales habían marcado finales de 2024 para una reapertura parcial, pero los retrasos en la construcción, las inspecciones de seguridad y las preocupaciones sobre las rutas de acceso retrasaron el cronograma. Barca incluso abandonó su intención de jugar el Trofeo Joan Gamper en el estadio, comenzando en su lugar la temporada en el Estadi Johan Cruyff con capacidad para 6,000 personas. La finalización total de la remodelación está programada para junio de 2026, después de lo cual el estadio tendrá capacidad para albergar a 105,000 personas.
Próximas fases y consideraciones de la Liga de Campeones
El Barca continuará operando bajo condiciones de capacidad reducida durante el resto de la temporada, con boletos exclusivamente digitales como parte del protocolo de seguridad para la reapertura parcial del Camp Nou. Las preventas para miembros ya han comenzado para partidos domésticos, pero la ausencia de aficionados visitantes el sábado plantea preguntas sobre la rapidez con la que el club puede completar el trabajo de sectorización necesario para las asignaciones de visitantes.
La siguiente etapa, la licencia Fase 1C, tiene como objetivo reabrir la grada del Gol Norte, lo que debería proporcionar la independencia estructural necesaria para una segregación adecuada. Hasta que se completen esas áreas, los seguidores visitantes podrían seguir excluidos de los partidos para garantizar el cumplimiento de las regulaciones locales.
El Barca también está, según se informa, en diálogo con la UEFA con respecto a la capacidad de albergar su próximo partido de la Liga de Campeones contra el Eintracht Frankfurt en el Camp Nou. El club insiste en que cumple con los requisitos, aunque la aprobación formal del organismo rector aún está pendiente. Con la construcción en curso y las inspecciones de seguridad continuando a lo largo de la temporada, cada partido requerirá coordinación entre el club, el ayuntamiento y los organizadores de la competición.