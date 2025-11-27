'No queremos entrar en pánico' - Harry Kane pide calma tras la decepcionante derrota del Bayern Múnich ante el Arsenal en la Champions League

La racha de 18 partidos sin perder del Bayern Munich llegó a un abrupto final cuando Arsenal aseguró una convincente victoria por 3-1 en un enfrentamiento de la Liga de Campeones en el norte de Londres. El equipo de Vincent Kompany inicialmente compitió bien, soportando la intensidad inicial antes de igualar gracias al joven de 17 años Lennart Karl después del gol inicial de Jurrien Timber. Sin embargo, el segundo tiempo cambió drásticamente fuera del control del Bayern, ya que los errores y el cansancio permitieron que los suplentes del Arsenal tomaran el control.

Noni Madueke castigó un pase erróneo del Bayern para restaurar la ventaja del Arsenal, antes de que Gabriel Martinelli aprovechara una carga mal calculada de Manuel Neuer para anotar en un arco vacío, sellando la primera derrota de la temporada para el Bayern. Los campeones alemanes tuvieron dificultades para enfrentar la presión de las jugadas a balón parado del Arsenal, perdiendo duelos en todo el campo y cediendo terreno repetidamente a medida que los anfitriones se volvían cada vez más dominantes. El juego ofensivo del Bayern careció de fluidez, dejando su línea delantera, particularmente a Kane, aislada e incapaz de influir en el partido.

Para Kane, fue un retorno notablemente tranquilo al norte de Londres. El exdelantero del Tottenham fue estrechamente controlado durante todo el partido y no logró producir un solo disparo a puerta durante los 90 minutos, una ocurrencia rara para un delantero en forma prolífica. A pesar de la frustración, tanto Kane como Kompany enfatizaron la necesidad de resistir la sobrerreacción mientras se preparan para el resto de la fase de grupos.