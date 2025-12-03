¿Se reunirá Neymar con Lionel Messi en la MLS? La postura final del Inter Miami sobre el fichaje invernal

La conversación en torno a los movimientos invernales del Inter Miami se encendió después de que Sergio Busquets y Jordi Alba anunciaran que colgarán los botines al final de la temporada 2025. Ese escenario abrió interrogantes legítimos sobre cómo el club gestionaría su plantilla bajo las reglas de Jugador Designado de la MLS y si un fichaje estelar como Neymar podría encajar en la siguiente etapa del proyecto.

Muchos aficionados imaginaron un reencuentro de ensueño: Messi, Suárez y Neymar brillando otra vez juntos, ahora vestidos de rosa. Pero, según Sport, la directiva de Miami ha dejado claro que la nostalgia no marcará su hoja de ruta. Aunque reconocen el gigantesco impacto mediático que traería Neymar, el director deportivo Chris Henderson y el técnico Javier Mascherano han optado por una visión estrictamente deportiva.

Las prioridades del club están en otro lado: reforzar la defensa y sumar un delantero de élite para 2026. Por ello, Neymar queda fuera de los planes inmediatos de Inter Miami.