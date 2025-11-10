Getty Images Sport
Neymar es señalado por lentitud y errores, y podría quedar fuera del Mundial 2026 por decisión de Carlo Ancelotti
Neymar lucha en su regreso a la acción
Neymar regresó al once titular del Santos el domingo, pero no logró destacarse, ya que su equipo cayó 3-2 ante el Flamengo en el Maracaná. El partido marcó su primera titularidad en dos meses, y el brasileño de 33 años recibió críticas duras por parte del periódico español AS.
“Al volver al once inicial, Neymar se mostró lento y falto de ritmo, llegando incluso a obstaculizar algunas jugadas de sus compañeros. Incluso protestó tras ser sustituido. Si no recupera pronto su forma, será difícil que vuelva a vestir la camiseta de la selección brasileña en el próximo Mundial”, señalaba el informe.
El exjugador del PSG había estado fuera de competición casi dos meses debido a una lesión muscular que lo dejó fuera de siete partidos. Hizo un breve regreso en el empate contra Fortaleza, pero se perdió otro encuentro antes del choque contra Flamengo. Esta prolongada ausencia se reflejó en su desempeño, aunque aún dejó destellos de su calidad, con un tiro libre peligroso y un cabezazo que casi termina en gol del empate.
Santos y Neymar luchando contra el descenso
Neymar fue sustituido cerca del final del partido y mostró su evidente enfado al ser retirado del campo. El brasileño se negó a presenciar los minutos finales mientras Santos sufría otra derrota clave. Tras 32 partidos jugados, el equipo permanece en la zona de descenso, a solo dos puntos de la permanencia.
Según ESPN, Neymar planea abandonar el club al final de la temporada si Santos desciende, y ha sido vinculado con un posible traslado a Inter Miami, donde se reencontraría con su excompañero Lionel Messi. El presidente de Santos, Marcelo Teixeira, ha declarado previamente que desea que Neymar se quede, pero también advirtió que existen limitaciones financieras para negociar un nuevo contrato con el jugador.
Neymar critica al árbitro tras la derrota
Neymar no se contuvo al criticar el arbitraje tras la última derrota de Santos. En declaraciones a Globo, afirmó: “El árbitro es muy malo. Y además de malo, con todo respeto, es arrogante. Cada vez que van al vestuario dicen que solo el capitán puede hablar, y cuando intentamos hacerlo, él nos da la espalda y se va corriendo. Cuando hablo con él, me amenaza. Me mostró una tarjeta amarilla porque me amenazó. Me dijo: ‘Si te acercas a mí, te doy una amarilla’. Y yo le respondí: ‘¿No puedo hablar contigo?’ Es complicado”.
¿Llegará Neymar a la Copa del Mundo 2026?
Neymar regresó a Santos tras una etapa marcada por lesiones en Arabia Saudita, con la esperanza de recuperar su forma y estado físico para asegurar un lugar en la selección de Brasil de cara al Mundial 2026. Sin embargo, nuevamente quedó fuera de la convocatoria más reciente de Carlo Ancelotti, quien admitió estar “cerca” de definir su plantilla final para el torneo.
El técnico italiano también señaló que Neymar podría necesitar cambiar de posición para recuperar su mejor nivel. “Creo que necesita jugar más en el centro, no como extremo, porque los extremos de hoy en día también deben colaborar en defensa. Jugando un poco más en el centro, la carga defensiva es menor y, además, un jugador tan talentoso, más cerca del gol, tiene más oportunidades de marcar. La posición de falso 9 podría ser ideal para él”, explicó Ancelotti a los periodistas.
Santos enfrenta a los líderes de la liga
Neymar y Santos seguirán luchando por evitar el descenso este fin de semana, aunque se enfrentarán a un desafío aún mayor al medirse con los actuales líderes de la liga, Palmeiras. Mientras tanto, Brasil continuará sin Neymar durante el parón internacional, enfrentando a Senegal y Túnez en partidos amistosos.
