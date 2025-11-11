'Muy extraño' - Lionel Messi lamenta el sorpresivo retiro de Jordi Alba

“La verdad es que fue muy extraño, especialmente lo de Jordi, porque no lo esperábamos. Con Busi ya habíamos hablado más del tema; él lo venía pensando y analizando. Pero lo de Jordi fue de un día para otro. No lo esperábamos”, explicó Messi. “Un día nos sorprendió en el vestuario y nos dijo que iba a anunciar su retiro, sin haberlo mencionado ni discutido antes. Fue algo totalmente repentino y nos tomó por sorpresa.”

El trío se unió al Inter Miami en 2023 y desempeñó un papel clave en transformar al joven club en uno de los grandes de la Major League Soccer. La conquista de la Leagues Cup 2023 y del Supporters’ Shield podrían verse superadas si logran coronarse con la MLS Cup 2025 el próximo mes.

“Es una pena, porque más allá de lo que compartimos en la cancha, somos amigos”, continuó Messi. “Empezamos juntos este desafío de venir a Miami desde el principio. Pero también sabemos que el tiempo pasa, y el final se acerca para todos. Somos de la misma generación, hicimos toda nuestra carrera juntos, y poder compartir estos últimos años ha sido algo muy lindo.”