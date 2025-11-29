Mohamed Salah, Virgil van Dijk y los 10 jugadores de Liverpool con peor rendimiento durante la mala racha de los Reds - Ranking

El impacto de la muerte de Diogo Jota en los amigos que dejó atrás ciertamente no puede ser subestimado, con el lateral izquierdo Andy Robertson revelando públicamente su tormento continuo en medio de las celebraciones jubilosas que saludaron la clasificación de Escocia para el Mundial la semana pasada. Está claro, sin embargo, que hay otros factores en juego, sobre todo la incapacidad continua de Slot para idear soluciones tácticas a la multitud de problemas del Liverpool en cada área del campo.

Sin embargo, ciertamente no es toda culpa del entrenador. El ex defensor del Liverpool Jamie Carragher es uno de los que actualmente apunta con el dedo a los jugadores por una percibida falta de liderazgo y el capitán Virgil van Dijk ha admitido que se están decepcionando a sí mismos en este momento.

A continuación, GOAL clasifica a los mayores bajo rendimiento de los Reds durante su racha de malos resultados...