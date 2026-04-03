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Mircea Lucescu sufre un infarto un día después de dimitir como seleccionador de Rumanía
Crisis de salud para un icono del mundo del entrenamiento
La salud del veterano entrenador se deterioró rápidamente tras sufrir un desmayo el domingo pasado mientras se preparaba para un partido amistoso contra Eslovaquia. Tras ser ingresado en un hospital de Bucarest, los especialistas le diagnosticaron una arritmia cardíaca grave, lo que requirió la implantación quirúrgica de un marcapasos el martes. Aunque Lucescu dimitió oficialmente de su cargo el jueves, sufrió un episodio cardíaco grave el Viernes Santo, justo cuando se disponía a recibir el alta.
- AFP
El hospital confirma un episodio agudo
El personal médico del hospital universitario de Bucarest ha publicado un comunicado urgente sobre el estado del técnico de 80 años tras las complicaciones repentinas. El centro ha confirmado que se activaron de inmediato los protocolos de emergencia para estabilizar al exentrenador del Inter y del Shakhtar Donetsk.
Según un comunicado publicado por el periódico Libertatea, los representantes del hospital aclararon su estado clínico actual: «Esta mañana, el paciente sufrió un infarto agudo de miocardio. Fue trasladado a urgencias y recibió de inmediato las medidas médicas y terapéuticas necesarias. Su estado es actualmente estable y está siendo cuidadosamente supervisado por especialistas».
El fin de una era histórica
La segunda etapa de Lucescu como seleccionador nacional concluyó oficialmente el 31 de marzo, poniendo fin a un mandato que tenía como objetivo revitalizar a los Tricolorii tras su regreso en 2024. Su legado en el fútbol rumano sigue siendo inigualable, ya que, como es bien sabido, llevó a la selección a su primera participación en una Eurocopa en 1984, durante su primer mandato de cinco años. Más allá de sus funciones internacionales, su legendaria carrera en los clubes de élite de Europa le ha convertido en una figura fundamental en el fútbol continental, dejando a la Federación ante la difícil tarea de gestionar una transición complicada en medio de esta emergencia sanitaria.
- AFP
Búsqueda del sucesor de Lucescu
La Federación Rumana de Fútbol debe acelerar ahora la búsqueda de un nuevo seleccionador, mientras la comunidad futbolística espera nuevas noticias sobre la recuperación de Lucescu. El excentrocampista de talla mundial Gheorghe Hagi y el anterior seleccionador, Edward Iordanescu, se han convertido en los principales candidatos para dirigir a la selección en su próximo ciclo.