Mircea Lucescu sufre un infarto un día después de dimitir como seleccionador de Rumanía

El personal médico del hospital universitario de Bucarest ha publicado un comunicado urgente sobre el estado del técnico de 80 años tras las complicaciones repentinas. El centro ha confirmado que se activaron de inmediato los protocolos de emergencia para estabilizar al exentrenador del Inter y del Shakhtar Donetsk.

Según un comunicado publicado por el periódico Libertatea, los representantes del hospital aclararon su estado clínico actual: «Esta mañana, el paciente sufrió un infarto agudo de miocardio. Fue trasladado a urgencias y recibió de inmediato las medidas médicas y terapéuticas necesarias. Su estado es actualmente estable y está siendo cuidadosamente supervisado por especialistas».







