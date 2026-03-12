Goal.com
Milán, presupuesto extra para el mercado: tesoro de la Champions, 70 millones listos

El presupuesto para la próxima sesión del mercado del club de Via Aldo Rossi.

Un presente que hay que garantizar y un futuro que hay que planificar.

La plantilla del Milan del futuro también pasa por la temporada actual que están disputando los rossoneri a las órdenes del técnico Massimiliano Allegri: la excelente trayectoria en la liga les está llevando a ocupar el segundo puesto de la clasificación que, si se mantiene o mejora de aquí al final de la temporada futbolística, garantizará la clasificación y el regreso a la Champions League para el club de Via Aldo Rossi.

Un objetivo que se le ha repetido al entrenador en numerosas ocasiones a lo largo de la temporada, un objetivo fundamental para las claras ambiciones deportivas del club rossonero y de la propiedad, y también para las arcas de cara a la sesión de fichajes de verano. El motivo económico no debe subestimarse: volver a jugar en la Champions League garantizaría un mínimo, según destaca La Gazzetta dello Sport, en la partida de ingresos, contando también todas las bonificaciones derivadas de la entrada y la disputa de la máxima competición internacional.

Un presupuesto extra que permitiría al Milan moverse aún mejor y con más fuerza en el mercado, sabiendo que cuenta con una mayor cobertura de ingresos y recordando, en cualquier caso, que los rossoneri gastaron alrededor de 160 millones en fichajes durante el verano pasado.

  • LAS CUENTAS

    Pero intentemos hacer algunas hipótesis de cuentas para la próxima temporada.

    No se pueden hacer previsiones detalladas, pero el Milan espera una suma importante: la participación (cuota fija) oscila entre 18 y 20 millones de euros, a lo que hay que sumar los ingresos derivados del market pool (cuota televisiva y ranking histórico), para los que se prevén cifras entre 20 y 30 millones de euros, a lo que hay que añadir entre 2 y 4 millones de bonificaciones comerciales y patrocinadores.

    También habría que tener en cuenta la taquilla, pero aquí también dependería del nivel de los rivales y del momento que atraviese el equipo rossonero el próximo año en caso de clasificarse para la Liga de Campeones: el Milan, en cualquier caso, espera un mínimo de 15 millones de euros.

    Por último, pero no menos importante, los ingresos que se obtendrían por los resultados: 2,1 millones por cada victoria, 900 000 euros por cada empate en la fase de liga, más la clasificación en la tabla general y el eventual pase a las siguientes rondas. El Milan espera una cuota, según recuerda La Gazzetta dello Sport, de 10 millones de euros.

