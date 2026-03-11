Milán, cuidado con Modric y Fofana contra la Lazio

El éxito contra el Inter en el derbi no debe quedarse en una hazaña aislada: ese es el dictado de Massimiliano Allegri, que está tratando de preparar lo mejor posible el partido del domingo por la noche en el Olímpico contra la Roma. El primer paso, fundamental, será elegir al sustituto de Adrien Rabiot, que se verá obligado a perderse el compromiso en la capital por estar sancionado.

La elección está entre Ardon Jashari y Samuele Ricci: con el suizo, la interpretación táctica del partido sería sin duda más vertical y con una predisposición claramente más ofensiva. La situación es diferente con el exjugador del Torino en el campo: equilibrio y una mejor fase defensiva.