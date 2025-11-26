Luka Modric admite que su longevidad es 'increíble' después de pasar 13 años en el Real Madrid y explica por qué se unió al AC Milan a pesar de dar 'un paso atrás' a la Serie A

Modric ganó 28 trofeos durante sus 13 años de estancia en la capital española, y eso incluye seis títulos de la Liga de Campeones y cuatro premios de La Liga. Sin embargo, apartarse del club fue difícil para él, como mencionó: "Honestamente, no fue fácil, porque pasé 13 años, casi la mitad de mi vida, prácticamente en un club, en una ciudad. Fue una de las mejores épocas de mi vida. Llegué a Madrid quizás relativamente tarde, a los 27, pero en el momento adecuado. Estaba listo para ese paso. Los cuatro años en Inglaterra me ayudaron mucho. Y todo lo que viví y logré en Madrid después me parece irreal.

"Aparte de los trofeos y victorias, estar 13 años en un club así... Llegué con 27 y me quedé casi hasta los 40 y ¡es algo increíble! Porque sabes qué tipo de club es Madrid, sabes que no toleran la mediocridad, y mantenerse en ese nivel, en un club como ese, durante tantos años, con todos los éxitos que he vivido allí, ¡es algo increíble! En mi forma de pensar anterior, creía que estaría satisfecho si terminaba mi carrera a los 35. Pero mi currículo profesional hace tiempo que superó ese límite, y no oculto mi gratitud: todavía estoy, gracias a Dios, a ese nivel y ¡es algo increíble!"

Agregó: "Siempre lo he dicho y no eran trivialidades, halagando a los aficionados o al club - mi gran deseo era retirarme en Madrid. Pero simplemente, todo tiene un principio y un fin."