¿La solución del Liverpool? Los Reds buscan a estrella del Real Madrid por 60 millones de euros pese a gastar 550 millones este verano
La defensa del título del Liverpool hecha pedazos
Hace apenas seis meses, el ambiente en el Liverpool era de pura euforia. Arne Slot, en su temporada debut en Anfield tras dejar el Feyenoord, guió a los Reds de manera contundente hacia su primer título de la Premier League desde la temporada 2019-20, y solo su segundo campeonato de liga en la era de la Premier League.
Como si ganar la liga no fuera suficiente, el club invirtió casi 512 millones de euros en fichajes durante el verano. Los Reds rompieron el récord británico de transferencias en dos ocasiones: primero al firmar a Florian Wirtz del Bayer Leverkusen por 132 millones de euros y luego al concretar la llegada de Alexander Isak desde el Newcastle United por 142 millones de euros en una operación de último día llena de polémica. Además, Jeremie Frimpong y Milos Kerkez fueron contratados para reemplazar a una de las parejas de laterales más letales de la Premier: Trent Alexander-Arnold, que se unió al Real Madrid, y el cada vez más veterano Andy Robertson.
Aunque la adaptación de casi todos los fichajes de verano no fue inmediata, el Liverpool arrancó su defensa del título con una racha de cinco victorias consecutivas. Sin embargo, desde entonces se han venido abajo como un castillo de naipes. La temporada comenzó con una derrota en la Community Shield ante el Crystal Palace, que parecía un pequeño tropiezo, ya que los siguientes siete partidos en todas las competiciones fueron victorias. Lo que ha sucedido en los últimos meses, sin embargo, ha sido sorprendente: antes de la victoria del domingo por 2-0 sobre el West Ham, el Liverpool había perdido nueve de sus 12 partidos anteriores.
Lo que comenzó como un verano histórico y lleno de altas expectativas se ha transformado en un periodo de frustración, generando dudas sobre si Slot tiene la capacidad para guiar al que parecía un barco campeón ahora tambaleante.
Camavinga atrae la atención del Liverpool
En medio del caos en Anfield, CaughtOffside ha recibido información de que el Liverpool estaría planeando un ambicioso fichaje: el centrocampista del Real Madrid, Eduardo Camavinga. Según los informes, Slot considera que Camavinga es una incorporación imprescindible para reforzar el centro del campo.
Aunque el Real Madrid no está dispuesto a considerar la salida de Camavinga, la directiva del club ha mantenido conversaciones sobre su futuro a largo plazo en el Bernabéu. Algunos incluso creen que, con una posible venta del francés —actualmente valorado en 60 millones de euros— se podrían liberar fondos para futuras transferencias.
Sin embargo, los actuales campeones de la Premier League probablemente se enfrentarán a una dura competencia. Se informa que Manchester United, Chelsea y Arsenal siguen de cerca la situación de Camavinga en Madrid, mientras que clubes como Paris Saint-Germain y Bayern Múnich también podrían entrar en la pugna por su traspaso.
Camavinga se siente “muy feliz” en el Real Madrid
Camavinga ha logrado prácticamente todo a nivel de club. Desde su llegada procedente del Rennes en 2021, el centrocampista de 23 años se consolidó como una pieza clave bajo Carlo Ancelotti, desempeñando un papel fundamental en el doblete de la Champions League y LaLiga del Madrid. Nuevamente fue decisivo cuando el club replicó la hazaña en la temporada 2023-24.
Sin embargo, no todo ha sido un camino de rosas para el versátil mediocampista. Las lesiones recurrentes han limitado su proyección en el Madrid, dejando dudas sobre si podrá alcanzar las alturas que en su momento parecía destinado a lograr. Aun así, tiene contrato hasta el 30 de junio de 2029, y el club lo considera un jugador clave tanto para el presente como para el futuro, pese a sus problemas físicos.
Se sabe también que el entrenador Xabi Alonso es un gran admirador de las cualidades de Camavinga. Hasta la fecha ha participado en 14 partidos en todas las competiciones, sumando 563 minutos. No ha sido titular con frecuencia, apareciendo en el once inicial solo cinco veces, pero se perfila como un jugador que podría ganar influencia bajo la dirección de Alonso. “Lo conozco de verlo, de cómo interpreta el juego. Tiene un potencial enorme, muchas cualidades y hay un lugar para él dentro del proyecto. Está ansioso, está dispuesto,” comentó Alonso en septiembre al describir a Camavinga.
Liverpool enfrenta un calendario complicado en diciembre
El próximo partido del Liverpool en la Premier League será en Anfield contra el recién ascendido Sunderland, equipo dirigido por Regis Le Bris, que se ha convertido en una de las sorpresas de la temporada. Los Reds también se enfrentarán en las próximas semanas a Brighton y Tottenham, encuentros que podrían poner a prueba su temple mientras buscan darle un giro a su temporada en la segunda mitad de la campaña.
