Lisandro Martínez está 'listo para jugar', mientras el defensa del Manchester United recibe voto de confianza en su estado físico por parte de Ruben Amorim tras 10 meses fuera

United busca volver a la senda de la victoria tras la derrota por 1-0 el lunes ante sus rivales Everton. El impresionante gol de Kiernan Dewsbury-Hall en el primer tiempo fue suficiente para separar a los dos equipos en Old Trafford, ya que United no pudo romper la resistencia de Everton, a pesar de la expulsión temprana de Idrissa Gueye por pelear con su compañero de equipo de los Toffees, Michael Keane.

El resultado puso fin a la racha de cinco partidos sin perder de United y ahora han fallado en ganar sus últimos tres encuentros, siguiendo con sendos empates 2-2 en Nottingham Forest y Tottenham con la derrota del lunes. Un viaje a Palace no será una tarea fácil para United, sin embargo, ya que el equipo de Manchester busca poner fin a una racha de cinco partidos sin ganar en Selhurst Park.

El Palace, que perdió ante el equipo de la Ligue 1, Strasbourg, en la UEFA Conference League el jueves por la noche, ha sido sólido en casa esta temporada, perdiendo solo uno de los 10 partidos en el sur de Londres. El regreso de Martínez, sin embargo, es un impulso para United, con Amorim confirmando que el defensa central argentino está programado para jugar por primera vez en 10 meses.