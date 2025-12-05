Getty Images Sport
'Es bueno que esta final se haya concretado' - Lionel Messi abraza el duelo con Thomas Müller rumbo a la gran final de la MLS Cup ante Vancouver Whitecaps
Messi habla de Müller, Vancouver Whitecaps y la final que define la temporada
Messi señaló que celebraba la llegada de Müller a la MLS, ya que la presencia del alemán eleva tanto el perfil de la liga como el nivel competitivo de la final. Recordó que Inter Miami y Vancouver se conocen bien tras sus recientes enfrentamientos y destacó la regularidad del conjunto canadiense durante la temporada. Añadió que la incorporación de Müller refuerza aún más a un equipo que ha peleado hasta el final en múltiples competencias. Messi advirtió que el partido será extremadamente exigente y afirmó que Miami debe prepararse para enfrentar a un rival de máxima calidad.
“Antes que nada, es muy bueno que Müller haya venido a jugar a la MLS y por la repercusión que eso genera,” dijo Messi en la previa. “Es positivo que esta final se haya dado y que podamos volver a enfrentarnos. Ya nos cruzamos con Vancouver y sabemos el tipo de equipo que es.
“De hecho, nos eliminaron en la Concacaf Champions Cup. Han sido muy consistentes durante todo el año, terminaron entre los mejores y compitieron hasta el final en todas las competiciones, igual que nosotros. Sabemos que será un partido muy, muy duro. Y la llegada de Müller los hace todavía mejores: aporta experiencia, lectura de juego y jerarquía. Será una final muy especial, y esperamos que pueda inclinarse a nuestro favor.”
Messi sobre Alba y Busquets: retirarse con un título sería perfecto
Con Jordi Alba y Sergio Busquets posiblemente poniendo fin a sus carreras con una MLS Cup, Messi aseguró que la idea sería profundamente significativa tanto para ellos como para el club. Señaló que levantar un título sería la manera ideal de despedir a dos compañeros de tantos años, un momento que se viviría intensamente en el vestuario y en las gradas.
“Sería muy lindo para mí, para ellos, para todos,” dijo Messi. “Que puedan terminar sus carreras con un título y de la mejor manera posible. Sería algo muy positivo y un recuerdo hermoso para ellos: retirarse con una alegría más en sus grandes trayectorias, después de todos los trofeos que ya ganaron.
“Sumar uno más, irse con un buen sabor de boca y despedirse de Estados Unidos con un título… sería algo muy especial.”
La final enfrenta el brillo de las estrellas contra la fuerza del colectivo
La final reúne a dos perfiles muy distintos: por un lado, el Inter Miami, sostenido por un núcleo de estrellas globales liderado por Messi y sus excompañeros del Barcelona; por el otro, un Vancouver que ahora suma a Müller a una plantilla construida sobre experiencia, cohesión y profundidad. Mientras los Whitecaps han basado su éxito en el trabajo colectivo durante toda la temporada, Miami ha recurrido con frecuencia a las intervenciones decisivas de sus figuras en los momentos más parejos.
Crece la expectativa por una final histórica
Con la final de la MLS Cup cada vez más cerca, Messi destacó la importancia del partido tanto para el equipo como para la liga. Inter Miami se medirá a Vancouver en un duelo que reúne a figuras de alto perfil como el propio Messi y Thomas Müller. Ambos clubes llegan con plantillas experimentadas y con un título en juego este sábado.
