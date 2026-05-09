«Fue la mayor humillación para el Bayern», afirmó Hoeneß. «¿Saben por qué? Se compadecieron de nosotros. Tuve la sensación de que en el descanso se dijeron: “Bajaremos un poco el ritmo”. No quería que llegara el partido de vuelta en Múnich».

En ese encuentro, el Bayern igualó 1-1 ante el futuro campeón: Ribéry abrió el marcador tras el descanso y Keita lo igualó.

Al final, el Bayern terminó la temporada sin títulos. A cinco jornadas del final, Klinsmann fue despedido y Jupp Heynckes dirigió al equipo hasta el final. Luego llegó Louis van Gaal.

Con Van Gaal, el equipo alcanzó la final de la Champions 2009/10, que perdió ante el Inter de Milán.