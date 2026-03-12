El FC Bayern está constantemente buscando jugadores jóvenes y prometedores en toda Europa. Ahora, al parecer, un talento croata ha llamado la atención del equipo de Múnich: Anton Matkovic, del NK Osijek.
«¡Le llueven las llamadas!» ¿Fichará el Bayern de Múnich al nuevo Ivica Olic?
El delantero ha llamado la atención del equipo croata de primera división. A pesar de la difícil temporada del NK Osijek, que actualmente lucha por evitar el descenso, Matkovic ha logrado destacar. El jugador de 20 años ha disputado hasta ahora 14 partidos en todas las competiciones esta temporada, en los que ha marcado un gol y ha dado una asistencia.
El propio presidente del Osijek, Robert Spehar, ha confirmado que el joven delantero ya está en el punto de mira de varios clubes. En declaraciones al periódico croata Sportske Novosti, describió el revuelo que rodea actualmente al jugador:
«Está siendo bombardeado con llamadas de representantes: Dinamo, Hajduk, Bayern... No sé a quiénes nombran. Creo que tiene la cabeza como un bombo. Alguien del club tiene que estar con él las 24 horas del día para ver qué pasa y cómo evoluciona la situación».
¿Nuevo Olic para el Bayern? Matkovic en el punto de mira
En su país natal, Matkovic ya se compara con un compatriota muy conocido: Ivica Olic. El exjugador de la selección croata estuvo bajo contrato con el FC Bayern de 2009 a 2012, donde rápidamente se convirtió en el favorito del público. En total, Olic disputó 80 partidos oficiales con el equipo de Múnich durante ese tiempo y marcó 23 goles.
Ahora se atribuyen cualidades similares a Matkovic. El jugador de la selección sub-21 no es un delantero centro clásico. En cambio, destaca sobre todo por su mentalidad, su gran capacidad de carrera y sus avances desde posiciones algo más retrasadas. Su contrato con el club croata se extiende hasta el verano de 2027.
Las cifras de Anton Matkovic en el NK Osijek en la temporada 2025/26:
Partidos oficiales Goles Asistencias Minutos jugados 14 1 1 862