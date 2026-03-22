No hay motivo de preocupación por el estado físico de Mario Gila. El defensa de laLazio tuvo que abandonar el terreno de juego a mediados de la primera parte del partido contra el Bolonia debido a un problema físico que no auguraba nada bueno. El futbolista español, que tras una entrada en el área sobre Castro se quedó tendido en el suelo con evidentes muestras de dolor, se retorcía de dolor. Tras la intervención del cuerpo técnico biancoceleste, se solicitó inmediatamente el cambio del jugador nacido en 2000, que se tocaba la parte interna del muslo derecho en el momento de la sustitución. Desde el inicio de la temporada, han sido varias las molestias musculares que han afectado a Gila en particular, pero también a casi toda la plantilla del equipo de Sarri. En el Dall'Ara parecía, por tanto, un caso más, pero al parecer la situación sería menos grave de lo previsto.
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Lazio: nada grave para Gila; así se encuentra el defensa central español
UN PROBLEMA DE SIEMPRE
Al final del partido, ante los micrófonos de los periodistas en la zona mixta, el segundo entrenador de Sarri (que hoy estaba sancionado), Marco Ianni, aclaró el estado del jugador: «Gila llevaba semanas arrastrando una inflamación en la rodilla; creo que se trata de una recaída de esa inflamación. Ha querido aguantar el dolor, ha entrenado poco y quería estar ahí; hay que aplaudirle. La recaída de la inflamación nos llevará a aprovechar el parón con la esperanza de recuperarlo para el partido contra el Parma».
OPTIMISMO
Una esperanza que parece estar bien fundada. Según rumores que se filtran desde dentro, el propio futbolista se dio cuenta en ese momento de que no valía la pena seguir arriesgándose y que sería mejor detenerse de inmediato, en cuanto percibió el recrudecimiento de la inflamación que había sufrido anteriormente. La sustitución se solicitó de forma repentina, sobre todo por esta razón de precaución. Y, de hecho, la decisión parece haber dado sus frutos: en las próximas horas, Gila se someterá a las pruebas pertinentes, que dirán si las sensaciones son ciertas o no; pero, en cualquier caso, hay un optimismo cauteloso respecto a su estado. El parón servirá, por tanto, también para que el jugador descanse y se recupere por completo, y para tenerlo a pleno rendimiento en la recta final de la temporada.