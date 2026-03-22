Lazio: nada grave para Gila; así se encuentra el defensa central español

No hay motivo de preocupación por el estado físico de Mario Gila. El defensa de laLazio tuvo que abandonar el terreno de juego a mediados de la primera parte del partido contra el Bolonia debido a un problema físico que no auguraba nada bueno. El futbolista español, que tras una entrada en el área sobre Castro se quedó tendido en el suelo con evidentes muestras de dolor, se retorcía de dolor. Tras la intervención del cuerpo técnico biancoceleste, se solicitó inmediatamente el cambio del jugador nacido en 2000, que se tocaba la parte interna del muslo derecho en el momento de la sustitución. Desde el inicio de la temporada, han sido varias las molestias musculares que han afectado a Gila en particular, pero también a casi toda la plantilla del equipo de Sarri. En el Dall'Ara parecía, por tanto, un caso más, pero al parecer la situación sería menos grave de lo previsto.