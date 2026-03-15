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ACF Fiorentina v US Lecce - Serie AGetty Images Sport

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Lazio-Milan: Stefano Pioli también estuvo presente en la tribuna

En el Olimpico también está el exjugador de los biancocelesti y los rossoneri

Noche de gran fútbol en el Estadio Olímpico con el gran partido entre el Lazio y el Milan, encuentro que cierra la jornada dominical de la 29.ª jornada de la Serie A.

En las gradas se vuelve a ver en masa a la afición biancoceleste, que ha vuelto a llenar el estadio de la capital a pesar del clima de fuerte protesta contra la propiedad. Una presencia significativa que añade aún más ambiente a un duelo de gran importancia en la lucha por el Scudetto, tras el empate de ayer del Inter contra el Atalanta. 

  • Entre la tribuna y la grada tampoco faltan caras conocidas del mundo del fútbol. Según informan los corresponsales de MilanNews.it presentes en Roma, entre los espectadores de la velada se encuentra también Stefano Pioli, un entrenador que a lo largo de su carrera ha dirigido a ambos equipos. El técnico, protagonista en el banquillo rossonero del histórico decimonoveno Scudetto del club, había comenzado esta temporada al frente de la Fiorentina.

    Para Pioli se trata de un regreso a las gradas para observar de cerca su pasado reciente: la última vez que asistió en directo a un partido del Diavolo se remonta, de hecho, a finales de enero, cuando en el estadio Dall’Ara los rossoneri vencieron por un claro 3-0 al Bolonia.

    En el Olimpico, por tanto, no solo se disputará un partido clave para la clasificación, sino que también será una velada llena de encuentros, recuerdos y protagonistas del pasado reciente rossonero.

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