Así no puede ser. El proyecto de la Lazio para la remodelación del estadio Flaminio deberá revisarse. El Ayuntamiento de Roma ha señalado algunos puntos críticos y ha solicitado modificaciones sustanciales antes de continuar con el proceso de autorización.
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Lacio, el proyecto del Flaminio no es viable tal y como está: el Ayuntamiento solicita documentación adicional
LACUNAS
El Corriere dello Sport profundiza hoy en el tema. La primera cuestión se refiere a la propia naturaleza del expediente: el documento presentado se ha considerado un estudio de viabilidad preliminar, que no cumple con los estándares exigidos por la normativa vigente. Por lo tanto, se necesita un nivel de proyecto más avanzado y detallado. En el plano arquitectónico se observan lagunas importantes. En concreto, falta la referencia al Plan de Conservación vinculado al programa «Keeping it Modern» de la Fundación Getty, considerado esencial por la Superintendencia para un complejo protegido como el Flaminio. De ahí la solicitud de una revisión global: desde la delimitación del perímetro de la zona hasta los estudios sobre el impacto visual y estructural de la obra final.
ANÁLISIS DE COSTES
Otro aspecto crítico es el de la movilidad. El modelo propuesto requiere un análisis más detallado de los flujos de acceso, el transporte público, los autobuses lanzadera y los aparcamientos periféricos, además de la compatibilidad con las instalaciones vecinas, como el Auditorio y el Pabellón Deportivo. Y luego está la cuestión económica: el plan financiero presentado se ha considerado incompleto, al carecer de un análisis detallado de los costes, los ingresos y la futura gestión de las instalaciones. El proyecto del Lazio, que pretende transformar el histórico estadio diseñado por Pier Luigi Nervi en una instalación moderna con capacidad para unas 50 000 personas, permanece, por tanto, en fase de negociación. La luz verde parece ahora supeditada a una profunda revisión técnica. Solo tras las adaptaciones solicitadas se podrá seguir adelante con el proceso.