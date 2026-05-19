«La verdad es que no había mucho»: la estrella del BVB, que quiere marcharse, sorprende con sus declaraciones

El guineano fue claro: «Ser segundos no basta; en el Dortmund queremos títulos. La Bundesliga es difícil y además nos eliminaron de la Copa DFB, así que esta temporada no ha tenido grandes momentos».

Desde hace tiempo se rumorea que Guirassy podría marcharse este verano. Al parecer, el Fenerbaçe ha logrado avances significativos en las negociaciones con el jugador de 30 años. Según el informe, hubo una conversación personal entre el presidente del club, Sadettin Saran, y el delantero del BVB, y ya se habla de un «acuerdo de principio».