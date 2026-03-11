La Penna vuelve a arbitrar un mes después del Inter-Juventus: ¿qué ha pasado?

Vuelve a arbitrar Federico La Penna, el árbitro que, a su pesar, fue protagonista del caso más sonado de la temporada: la doble tarjeta amarilla con la consiguiente expulsión de Pierre Kalulu por la simulación de Alessandro Bastoni en el Inter-Juventus 3-2 del 14 de febrero. Tras un mes de sanción por ese sonado error, que provocó la expulsión de Kalulu en lugar de Bastoni (que también había sido amonestado) y sobre el que el VAR, por protocolo, no pudo intervenir, La Penna vuelve a arbitrar en la Serie A.
La Penna ha sido designado para arbitrar el partido entre el Pisa y el Cagliari, correspondiente a la 29ª jornada de la Serie A, que se disputará el domingo 15 de marzo a las 15:00 horas. El «caso Bastoni» le ha costado finalmente un mes de inactividad a La Penna.
PISA - CAGLIARI, la designación
ÁRBITRO: LA PENNA
ASISTENTES: BERCIGLI – TRINCHIERI
IV: FOURNEAU
VAR: PATERNA
AVAR: CAMPLONE