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La operación es inevitable: se confirman los peores temores de Giulia Gwinn

World Cup Qualification UEFA
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Germany vs Norway
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G. Gwinn

Como se temía, la capitana Giulia Gwinn se pierde los decisivos partidos de clasificación de Alemania para el Mundial.

La defensa del Bayern de Múnich, campeón de la Bundesliga y la Copa de Alemania, será operada del hombro izquierdo y deberá descansar. Así lo confirmó la DFB al diario «Bild». Gwinn se perderá los partidos contra Noruega y Eslovenia (5 y 9 de junio).

  • A mediados de abril, Gwinn se dislocó el hombro en el partido de ida de la fase de clasificación de Alemania contra Austria. «Necesito operarme el hombro», afirmó la semana pasada tras ganar la Copa de Alemania en Colonia.

    En el partido en casa contra Noruega en Colonia, la selección alemana puede sellar su clasificación para el Mundial de 2027 en Brasil. Tras el 0-0 en Austria, Alemania lidera el Grupo A4 con solo un punto de ventaja sobre las noruegas.

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