Richard Martin y Nicolás De Marco

La alineación de Inglaterra para la Copa del Mundo comienza a tomar forma, pero ¿podría Dean Henderson hacerse un lugar? Ganadores y perdedores mientras el portero le da a Thomas Tuchel razones para reflexionar con una destacada actuación contra Albania

La perfección y la selección masculina de Inglaterra nunca han sido compañeros naturales, pero Thomas Tuchel ha cambiado la narrativa en torno a los Tres Leones al llevarlos a una campaña de clasificación para la Copa del Mundo literalmente impecable. Inglaterra completó su recorrido perfecto al concluir su viaje a América del Norte en 2026 con una victoria de 2-0 como visitante en Albania, logrando su octava victoria consecutiva sin recibir goles.

Inglaterra ha sabido durante más de un mes que irían al Mundial, y para decir la verdad, probablemente lo supieron tan pronto como vieron el sorteo de clasificación. Habiendo visto a su equipo destruir a Serbia y Letonia 5-0 cada uno en sus dos últimos viajes al extranjero, solo había dos factores en la mente de Tuchel cuando su equipo llegó a Tirana: buscar esa racha perfecta de resultados y esculpir su alineación titular para el Mundial.

El alemán hizo cambios radicales en su XI desde el partido del jueves contra Serbia, solo otorgando titularidades repetidas a Harry Kane, Declan Rice, John Stones y Nico O'Reilly. Pero esto no se trataba solo de probar su segundo equipo, sino de intentar definir su mejor equipo.

Bukayo Saka y Marcus Rashford lograron demostrar su valía desde el banco, entrando para proporcionar los centros para que Kane anotara ambos goles de Inglaterra. Jude Bellingham, mientras tanto, reiteró su importancia para el equipo con una actuación dominante a pesar de que se veía furioso cuando fue sustituido. Y un jugador hizo una reclamación tardía como un usurpador en Dean Henderson, quien hizo su primera titularidad desde la pésima derrota ante Senegal en junio pero lanzó una advertencia a Jordan Pickford con una actuación fantástica en la portería, demostrando ser totalmente crucial para lograr mantener el arco en cero.

GOAL desglosa los ganadores y perdedores del Estadio Air Albania...

  Albania v England - FIFA World Cup 2026 Qualifier

    GANADOR: Thomas Tuchel

    Desde la perspectiva de Inglaterra, Tuchel podría ser un técnico por contratar y, sin embargo, ha acertado con cada uno de sus disparos. El alemán solo ha estado en el puesto durante 11 meses, trabajando con los jugadores durante ocho de ellos, pero sin duda ha dejado su huella en el equipo. Tuchel es el primer entrenador de Inglaterra en supervisar una campaña de clasificación perfecta para la Copa del Mundo, mientras que su equipo es el primer equipo de cualquier continente en haber jugado al menos seis partidos y ganarlos todos sin conceder un gol.

    El entrenador decidió experimentar haciendo siete cambios en el equipo que había vencido a Serbia, pero aún estaba mortalmente serio acerca de ganar el juego y llamó a sus atacantes más confiables desde el banquillo para completar la tarea. 

    La gran pregunta sobre si Inglaterra puede vencer a los mejores equipos del mundo permanecerá sin respuesta hasta que comience la Copa del Mundo, posiblemente hasta los cuartos de final, y los cínicos señalarán el hecho de que Fabio Capello tenía un récord tremendo en la clasificación para el torneo de 2010, solo para decepcionar cuando realmente importaba.

    Pero el hambre de Inglaterra por ganar el partido del domingo en las etapas finales es una prueba de que Tuchel ha estampado su personalidad ultra-exigente en el equipo, y es difícil no emocionarse por la cultura que ha construido en su corto tiempo a cargo.

  Eberechi Eze England

    PERDEDOR: Eberechi Eze

    Eberechi Eze se ganó su lugar en el once titular con su tremendo gol contra Serbia después de salir del banquillo, pero su actuación contra Albania subrayó la sensación de que es mucho más efectivo como sustituto que como titular. Eze tuvo dificultades para crear mucho peligro en la primera mitad, y cuando la mejor oportunidad del juego para Inglaterra le cayó poco después del inicio del segundo período tras un brillante pase de Bellingham, la desperdició completamente al no poder sacar el balón de sus pies y lo lanzó directamente al portero Thomas Strakosha.

    Eze fue sustituido por su compañero de equipo del Arsenal, Saka, poco después de la hora de juego, siendo esta la tercera ocasión consecutiva en la que comienza para Inglaterra sin marcar o dar una asistencia. Contrasta eso con haber marcado en sus últimos tres partidos para su país como suplente, contra Serbia y en ambos juegos contra Letonia.

    Ser visto como un finalizador efectivo no es algo malo y no sería una sorpresa ver a Eze tener un gran impacto en la Copa del Mundo desde el banquillo. Aun así, a ningún jugador le gusta ser conocido únicamente como un súper suplente, y Eze desperdició una buena oportunidad aquí para intentar cambiar esa reputación.

  Kane England Albania

    GANADOR: Harry Kane

    Kane tiene una capacidad extraordinaria para pasar desapercibido durante un partido y luego decidirlo con su instinto asesino. Este fue un ejemplo perfecto de su habilidad para tener la última palabra sin previo aviso. Antes de anotar el primer gol, Kane no había realizado ningún disparo a puerta ni creado oportunidades para sus compañeros. Cualquier otro jugador habría estado listo para ser sustituido.

    Pero Tuchel conoce la capacidad de Kane para encontrar la red como nadie y su decisión de dejar al delantero en el campo se vio justificada cuando remató el córner de Saka y luego cabeceó el maravilloso centro de Rashford. El doblete de Kane lo llevó a nueve goles en nueve partidos bajo el mando de Tuchel, habiendo anotado en seis de los ocho clasificatorios.

    La condición de Kane como capitán de Inglaterra y figura principal fue puesta en duda después de sus actuaciones muy decepcionantes en la Eurocopa 2024, pero Tuchel optó por hacer del delantero el eje de su equipo y está siendo generosamente recompensado por ello. "La ética de trabajo, la actitud es simplemente sobresaliente", dijo Tuchel sobre Kane. "Casi no tengo palabras, está comprometido con todo lo que hacemos. Es un líder y eso habla por sí solo."

    En cuanto a marcar en las clasificatorias para Mundiales y Campeonatos de Europa, nadie puede competir con Kane, que ha anotado 40 goles desde 2019. El segundo máximo goleador en ese período es Cristiano Ronaldo con 32.

  Dean Henderson England

    GANADOR: Dean Henderson

    Aunque Tuchel ha intentado demostrar que ningún jugador es intocable, Declan Rice, Kane y Jordan Pickford están prácticamente asegurados en la alineación titular cuando Inglaterra inicie su campaña del Mundial el próximo junio. Henderson, entonces, tiene la mala suerte de competir por uno de esos lugares, compitiendo con un jugador que ha sido el número uno de Inglaterra desde el Mundial 2018 y ha demostrado ser una fuerza formidable en las tandas de penales. 

    Pero el portero del Crystal Palace aprovechó al máximo una rara oportunidad de ser titular, ofreciendo una actuación impecable bajo los palos. Henderson realizó una parada de alto nivel para frustrar al principal peligroso de Albania, Arber Hoxha, antes de hacer un movimiento audaz pero correcto al salir de su área y quitar el balón de los pies de Qazim Laci. Casi con toda seguridad habría sido expulsado si hubiera llegado un segundo tarde, pero su tiempo fue perfecto y se aseguró de que Inglaterra mantuviera esa codiciada octava portería a cero consecutiva en la clasificación.

    "No quería ser el que entrara y encajara un gol," dijo. "Jordan ha sido excelente. Ha tenido la camiseta durante mucho tiempo ahora, ha estado realizando buenas actuaciones, lo que hace difícil abrirse paso." Eso podría ser cierto, pero al menos Henderson ha demostrado a Tuchel que es su hombre por si alguna vez empieza a cuestionar a Pickford.

  Morgan Rogers England

    PERDEDOR: Morgan Rogers

    Morgan Rogers fue el jugador destacado de Inglaterra en sus partidos de octubre contra Gales y Letonia, aprovechando la ausencia de Bellingham mientras hacía un sorprendente caso para ser elegido por delante de la superestrella del Real Madrid. Pero una vez que Bellingham fue reincorporado al grupo después de recuperarse completamente de la cirugía de hombro, Rogers estuvo bajo mucha presión para tener otro campamento impresionante. Para ser sincero, no pudo mantenerlo.

    Tuchel advirtió antes del partido contra Serbia que Rogers y Bellingham no podían jugar juntos, dejando claro que era uno u otro. Rogers obtuvo la titularidad en Wembley pero tuvo una actuación decepcionante ya que sus compañeros de equipo no lograron ver sus carreras por detrás, y pronto fue reemplazado por Bellingham en el minuto 65.

    Rogers luego fue dejado fuera de la alineación titular el domingo, y tuvo solo seis minutos más el tiempo añadido para demostrar de qué está hecho. Competir con Bellingham por una posición es una perspectiva intimidante y parece que Rogers ha bajado nuevamente en el orden jerárquico después de no poder aprovechar el impulso del mes pasado.

  Albania v England - FIFA World Cup 2026 Qualifier

    GANADOR: Marcus Rashford

    Cuando Rashford fue convocado de nuevo a la selección de Inglaterra por Tuchel en marzo, muchas personas esperaban que su regreso fuera de corta duración. Es mérito del delantero, entonces, que no solo siga en el panorama sino que sea uno de los jugadores ofensivos más fiables del equipo. Rashford comenzó a molestar el flanco derecho de Albania tan pronto como entró al campo y no tardó mucho en producir un momento de brillantez, recortando hacia adentro y colocando el balón en la cabeza del jugador más letal de Inglaterra, Kane, para la 15ª contribución de gol de Rashford (ocho goles y siete asistencias) para club y país desde que comenzó la temporada, y la séptima en tantos partidos. 

    La carrera del delantero estaba en horas bajas hace 11 meses después de ser expulsado del equipo del Manchester United por Ruben Amorim, pero la ha reconstruido de la manera más impresionante imaginable, convirtiéndose en un jugador crucial para Barcelona y un arma letal para su país.