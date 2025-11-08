Kylian Mbappé cometió 'un gran error' al responder a rapero mientras que el exdefensor del Caen se vuelve contra la estrella del Real Madrid que posee el equipo francés en apuros
Mbappé critica al rapero francés Orelsan en las redes sociales
En una canción titulada ‘La petite voix’, que se traduce como ‘La Pequeña Voz’ en inglés, Orelsan ha criticado la posición del capitán de Francia Mbappé como dueño mayoritario del Caen - un rol que ha tenido desde que completó su adquisición del club en 2024.
En un verso, Orelsan, quien es de Caen, canta: “Vas a hundir tu ciudad como los Mbappé.” La canción es parte del nuevo álbum del músico, ‘La fuite en avant’, que se traduce como ‘La Huida Hacia Adelante’ en inglés.
En una respuesta acalorada en X, Mbappé acusó a Orelsan de "rogar" por una participación gratuita en el club, escribiendo: “Eres bienvenido a venir y salvar la ciudad que tanto amas.
“PD: El tipo seguía rogándonos para entrar con un 1% sin pagar porque no tiene ni un centavo pero quería parecer el pequeño de Normandía.”
El capitán de Francia es duramente criticado por un aficionado del Caen
Sin embargo, la réplica de Mbappe ha sido recibida con críticas de los aficionados del Caen, que continúan protestando contra su propiedad del club.
Tras la publicación en redes sociales del exdelantero del Mónaco y Paris Saint-Germain, un seguidor del Caen, Sebastien, dijo a RMC Sport: "Estamos atónitos, como todos los demás. Es triste.
“Orelsan es una gran celebridad en Caen. Kylian Mbappe ha cometido un error enorme que empañará su imagen. Si él cree que puede poner a los aficionados del Caen en contra de Orelsan, lo va a tener muy difícil; Orelsan es un ídolo. La canción es una parodia. Responder de manera literal es arriesgado.”
Mientras tanto, el exdefensor del Caen Brahim Thiam también ha cuestionado la respuesta de Mbappe, argumentando que la canción no está dirigida directamente a él, a pesar de mencionar su nombre.
Escribiendo en X, Thiam dijo: “La línea proviene de un título de una canción de Orelsan que habla sobre su gemelo malvado, una pequeña voz que critica todo y a todos, incluso a su familia, sus amigos y su esposa - no es algo personal, lol...
“Es una pena exponer al club a través de este tipo de publicación.”
- AFP
Caen sufrió el descenso a la tercera división de Francia con Mbappé
En julio de 2024, Mbappé se convirtió en uno de los propietarios de clubes de fútbol más jóvenes de Europa tras comprar una participación del 80 por ciento en el Caen a través de su empresa, Coalition Capital, invirtiendo alrededor de 17,5 millones de libras (€20 millones/$23 millones). Sin embargo, lo que comenzó como un regreso simbólico a casa - con Mbappé regresando al club que casi lo fichó de joven - ahora rápidamente se ha vuelto amargo.
En abril de 2025, el Caen tocó fondo cuando una derrota por 3-0 contra el Martigues confirmó su descenso de la Ligue 2, enviando al club a la tercera división de Francia por primera vez en 41 años. Posteriormente, los seguidores invadieron el campo en protesta, desplegando una pancarta que decía: “Mbappé, el SMC no es tu juguete”.
A raíz del descenso del Caen, dieciséis miembros del personal fueron despedidos en una controvertida reestructuración del club, y Mbappé recibió más críticas de los aficionados.
Christophe Vaucelle, jefe del Malherbe Normandy Kop, resumió el sentimiento local, diciendo: “El clan Mbappé tiene parte de responsabilidad. Llegaron, se mantuvieron invisibles y desconectados de los aficionados. La situación es catastrófica.”
El Caen actualmente se encuentra en el 10° lugar de la tercera división de Francia, habiendo ganado solo tres de sus 13 ligas esta temporada. El club también ha empatado siete y perdido tres bajo la dirección del entrenador Maxime d’Ornano.
- AFP
A continuación para Mbappé y el Real: Un viaje a Rayo Vallecano en La Liga
Mientras Mbappé sigue recibiendo críticas fuera del campo, ha estado en excelente forma para el Madrid en 2025-26. El no. 7 de los Blancos ha marcado 18 goles en 15 partidos en todas las competiciones para el equipo de Xabi Alonso, que actualmente está en la cima de La Liga y séptimo en la clasificación de la Liga de Campeones.
El Real busca recuperarse de su revés por 1-0 contra el Liverpool en la principal competición de clubes de Europa el martes cuando viajen a Rayo Vallecano en la liga el domingo por la tarde. Los anfitriones están actualmente en el 10º lugar en la primera división española, habiendo sumado 14 puntos en sus 11 partidos esta temporada.