Juventus, registrada la plusvalía de Alberto Costa al Porto: operación separada de Joao Mario

Llegan precisiones sobre la doble operación entre las dos sociedades.

Las operaciones protagonizadas por Joao Mario (fichado por la Juventus) y Alberto Costa (traspasado al Oporto) son dos operaciones distintas e independientes que han generado plusvalías para los clubes implicados en sus respectivos balances.

Así lo ha establecido el club bianconero que, en su informe semestral consolidado a 31 de diciembre de 2025, cuyos documentos han sido consultados por los compañeros de Calcio&Finanza, ha proporcionado precisiones sobre los negocios con el club luso y la decisión tomada para los traspasos mencionados anteriormente.

    Empecemos por el verano pasado, es decir, por el mercado de fichajes de verano del año 2025.

    Alberto Costa fue vendido al Oporto por 15 millones de euros, mientras que la Juventus fichó a Joao Mario de los Dragones por un importe fijo de 11,4 millones de euros, cifras establecidas por los comunicados de la propia Vecchia Signora.

    Las operaciones, subraya Calcio&Finanza, generaron unos ingresos, un ajuste monetario a favor de los bianconeri —basado en la diferencia entre los importes fijos y algunos gastos accesorios— de aproximadamente 3 millones de euros.

    La Juventus ha explicado que: «Estas operaciones, según los análisis realizados, pueden calificarse como separadas y distintas tanto desde el punto de vista contractual como sustantivo». 

    La sociedad piamontesa, según los documentos consultados por Calcio&Finanza, ha comunicado que: «Por el contrario, de conformidad con la NIC 38 que regula la materia, cuando las operaciones se consideraran permutas y cuando solo uno de los dos requisitos (naturaleza comercial y medición fiable del valor razonable) necesarios para contabilizar las operaciones a valor razonable (y, por lo tanto, con el reconocimiento del impacto positivo en la cuenta de resultados mencionado anteriormente) no se considerara cumplido, las operaciones no podrían contabilizarse al valor razonable».

    Sin embargo, este no es el caso: la Juventus, gracias a la venta de Alberto Costa, registró una plusvalía de más de 2,4 millones de euros. Y también el Oporto registró una plusvalía de 10,4 millones de euros por el traspaso de Joao Mario a la Juventus.

