'Inteligente, exitoso, atractivo... ¡y yo!' - Jürgen Klopp se burla de sí mismo durante la visita de Red Bull al Paris FC

El viaje de Klopp a París forma parte de su rol dentro de la estructura global de fútbol de Red Bull, que abarca clubes como RB Leipzig, Red Bull Salzburg, New York Red Bulls, Red Bull Bragantino y Paris FC. Sus funciones incluyen supervisar métodos de entrenamiento, desarrollo de jugadores y estrategias de fichajes en toda la red, además de ayudar a unificar la filosofía futbolística de la marca a nivel mundial. La visita del alemán a Francia puso de relieve su creciente influencia dentro de la organización, aunque insiste en que su etapa como entrenador activo ha quedado atrás.

En una entrevista con The Athletic a principios de este año, Klopp fue categórico sobre la posibilidad de regresar al banquillo: “No. Para. Nada”, respondió al ser preguntado si echaba de menos dirigir. “Sabía que volvería a trabajar, pero también sabía que ya no quería hacerlo como entrenador.”

Ahora, su trabajo le permite aplicar su vasta experiencia para influir en varios equipos sin la presión de la Premier League o la Champions League.

Respecto a si su decisión es definitiva, añadió: “Eso es lo que pienso. Pero uno nunca sabe. Tengo 58 años. Si empezara de nuevo a los 65, todo el mundo dirá: ‘¡Dijiste que nunca lo harías!’ Eh, lo siento, ¡cuando lo dije estaba 100 % seguro! Eso es lo que pienso ahora. No extraño nada.”