Jude Bellingham 'se toma muy en serio su cabello', según Trent Alexander-Arnold, quien revela que el dúo del Real Madrid regularmente trae a un barbero desde el Reino Unido
La vida de un barbero de celebridades
Los futbolistas son bien conocidos por cortarse el pelo regularmente y muchos mantienen el mismo barbero durante años, incluso cuando cambian de club. En una entrevista con Amazon, Trent Alexander-Arnold reveló que él y Jude Bellingham eligen volar a su barbero hasta Madrid regularmente. Esto significa que la pareja, que se corta el cabello casi semanalmente, está pagando constantemente los vuelos de ida y vuelta a y desde la capital española para su hombre de confianza.
Las acciones de la pareja de Los Blancos no son inusuales. A principios de este año, el popular barbero de la Premier League Senyo reveló que el excentrocampista del Chelsea Ramires hizo que volara desde Londres hasta China cada mes para recortarle el cabello.
Él explicó: "La gente no lo entendía. Pero ya sabes, cuando eres bastante particular sobre la persona que te corta el pelo, a veces es imposible que lo haga cualquiera. Es la relación que construyes con estos chicos, la confianza que construyes, una vez que te recomiendan significa que eres oficial."
Vuelos a Madrid
Los ingleses en Madrid deben ser especialmente exigentes con el hombre que les corta el cabello. Cuando Alex Aljoe le preguntó a Amazon Prime sobre los cortes de cabello en el equipo de Madrid, Alexander-Arnold explicó: "[Bellingham] se toma su cabello muy, muy en serio. Su cabello es muy importante para él."
Cuando se le preguntó con qué frecuencia el centrocampista se trata el cabello, el defensor admitió que tienen el mismo peluquero y, por lo tanto, se cortan el cabello el mismo número de veces. Añadió: "[Lo conocí en el] campamento de Inglaterra, podría haber sido en la Eurocopa, incluso. Traes a tu peluquero una vez a la semana, tal vez.
"Y luego, algunos de los muchachos se unen. Yo me uní con él y obtuve un bonito y fresco corte de cabello."
Cuestionado sobre si el peluquero vive en Madrid, el defensor dijo: "No. [Él vive] en el Reino Unido. Viene regularmente, sí."
Regreso a Anfield para el exjugador del equipo rojo
Alexander-Arnold y Bellingham podrían no tener que traer a su barbero a Europa continental esta semana, ya que ambos jugarán en Anfield a mitad de semana. El partido marcará el primer enfrentamiento del lateral derecho contra el Liverpool y un regreso al club que lo hizo el jugador que es hoy.
A pesar de haber salido como campeón de la Premier League, la ex estrella de la academia de los Reds dejó Merseyside sin ceremonia en verano e incluso fue abucheado por sus propios fanáticos tras el anuncio de su deseo de mudarse a los Blancos. Ahora, al estar programado para comenzar el partido contra sus antiguos compañeros de equipo, Alexander-Arnold podría enfrentarse a una recepción hostil.
El partido ofrecerá a Bellingham y al resto del equipo de Madrid la oportunidad de redimirse por sus fallos en el mismo terreno en la competición del año pasado. Los Reds fueron dominantes y derrotaron a los gigantes españoles 2-0, en un partido en el que Kylian Mbappé falló un penal para los visitantes.
El delantero francés, que viene de ganar la Bota de Oro Europea, está en una forma sublime y estará hambriento de marcar. La defensa de los Reds ha estado bajo un intenso escrutinio esta temporada y, a pesar de ganar este fin de semana, el Liverpool sigue en una forma irregular.
Real Madrid lidera el grupo
El Real Madrid ha sido fuerte esta temporada y, bajo la nueva gestión de Xabi Alonso, está encabezando La Liga con claridad. Los Blancos tienen una ventaja de cinco puntos sobre sus acérrimos rivales, el Barcelona, que redujo la diferencia con una victoria sobre el Elche el domingo.
El Madrid también ha sido impecable en la Liga de Campeones. Esperan lograr cuatro victorias de cuatro contra el Liverpool para mantener la presión sobre los equipos por encima de ellos, incluyendo el Arsenal, el Inter de Milán, el Bayern de Múnich y los actuales campeones, el Paris Saint-Germain.
