El color azul oscuro de fondo pretende evocar las camisetas de entrenamiento históricas de la selección alemana, y el diseño retoma la línea estética de la camiseta de local. Las rayas dentadas diagonales se presentan como un patrón en zigzag continuo que recorre toda la camiseta y se inspiran en los elementos de diseño clásicos de las antiguas cajas de zapatillas de Adidas.
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«Inusual, pero realmente buena»: Adidas presenta la nueva camiseta de la selección alemana
«Me parece inusual una camiseta de Alemania de este color, pero me gusta mucho», afirmó el internacional Florian Wirtz: «Tengo muchas ganas de jugar con ella muy pronto». La selección alemana lucirá estas camisetas por primera vez en el partido internacional que disputará en Basilea el 27 de marzo contra Suiza. En el futuro, también las llevarán las selecciones masculinas de categorías inferiores.
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