«Inusual, pero realmente buena»: Adidas presenta la nueva camiseta de la selección alemana

El color azul oscuro de fondo pretende evocar las camisetas de entrenamiento históricas de la selección alemana, y el diseño retoma la línea estética de la camiseta de local. Las rayas dentadas diagonales se presentan como un patrón en zigzag continuo que recorre toda la camiseta y se inspiran en los elementos de diseño clásicos de las antiguas cajas de zapatillas de Adidas.