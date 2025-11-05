Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Lionel Messi, Javier MascheranoGetty/GOAL
Thomas Hindle

Inter Miami en apuros: su vulnerabilidad ante Nashville amenaza sus esperanzas en la MLS Cup

Messi fue contenido en gran parte del Juego 2, y persiste la sensación de que Inter Miami podría ser superado fácilmente en encuentros únicos.

Le tomó 89 minutos a Lionel Messi para tener su primera verdadera oportunidad de gol. Durante casi todo el partido de la primera ronda de los playoffs, Nashville lo había marcado de manera casi perfecta. Ejecutaron todas las tácticas clásicas: defensa hombre a hombre, faltas estratégicas, cortes de líneas de pase y presiones coordinadas.

Algunas entradas fueron más duras de lo necesario. Nadie puede detener completamente a Messi, pero durante la mayor parte del encuentro, Nashville estuvo cerca de lograrlo. Hasta que cometieron un pequeño descuido.

Marcado por dos jugadores en la parte superior del área, Messi recibió medio metro en su pie izquierdo. Antes de que los defensores pudieran reaccionar, el balón ya estaba en el fondo de la red.

En cualquier otro partido, ese habría sido un punto de inflexión. Sin embargo, para Nashville, solo fue un pequeño error en un desempeño defensivo notablemente eficiente de 90 minutos.

Este Miami es mejor que el del año pasado: más organizado y sólido defensivamente. Pero el equipo de B.J. Callaghan mostró que todavía tiene vulnerabilidades que pueden ser explotadas. Incluso con ajustes tácticos y refuerzos inteligentes, los Herons siguen siendo, en gran medida, el mismo equipo susceptible a errores.

PARTICIPA EN NUESTRA ENCUESTA SOBRE LA COPA DEL MUNDO 🏆🌎

  • Inter Miami CF v Nashville SC - 2025 MLS Cup PlayoffsGetty Images Sport

    El balón largo

    Hay goles que ningún entrenador quiere recibir.

    Si tu equipo es superado por una jugada brillante, un movimiento exquisito o una obra de arte individual, poco puedes hacer. ¿Messi dribla a cinco defensores del Madrid y marca en el Santiago Bernabéu? Perfecto. ¿Maradona deja atrás al portero inglés para anotar? Innegable. ¿Una chilena de Cristiano Ronaldo elimina a tu equipo de la Champions? Imparable.

    Pero quizá el gol más imperdonable, bajo cualquier circunstancia, es el balón largo por encima de la defensa. En el fútbol moderno, es totalmente prevenible. Si ejerces suficiente presión sobre el pasador, no debería ocurrir. Incluso si fallas, la línea defensiva debería estar bien organizada para provocar un fuera de juego. Y si todo eso falla, el portero debería reaccionar lo suficientemente rápido para despejar.

    Nada de eso ocurrió el sábado por la noche: Miami sufrió un 0-3 ante Nashville tras solo ocho minutos. Hany Mukhtar recibió el balón, tuvo tiempo de calcular el espacio, los ángulos, la fuerza y la trayectoria, incluso de considerar la dirección del viento, antes de lanzar un pase por encima. La defensa de Miami avanzó… y luego no hizo nada.

    Sam Surridge, un delantero de movimientos directos y sin fama de velocista, se escapó por detrás. El joven portero Rocco Ríos Novo dudó. Surridge lo superó y Ríos Novo apenas logró rozarlo con las piernas. Fue uno de esos goles que parecen un regalo: 1-0, y nadie sudó.

    • Anuncios
  • Sam Surridge Nashville 2025Getty Images

    Una fórmula reconocible

    Eso habría sido frustrante incluso en un buen día para Javier Mascherano. Es un gol tonto de conceder. El problema es que Miami ha estado permitiendo variantes de esto durante meses. De hecho, fue así como Atlanta United les ganó hace un año. Desde entonces, Miami ha intentado cambiarlo todo: personal, formaciones, incluso al propio entrenador… pero siguen siendo tan fáciles de superar.

    Mascherano, en justicia, trató de contrarrestarlo contra Nashville. Ajustó la formación para ser un poco más defensiva. Sergio Busquets, consciente de que ya no tiene piernas para cubrir todo el terreno en un juego abierto, fue colocado como un tercer central de facto, transformando al equipo más en un 5-3-2 que en un 4-4-2. En teoría, esto debería ofrecer mayor solidez.

    Pero surgieron dos problemas. Primero, Busquets, a pesar de su inteligencia táctica, no es un central natural. No entiende los movimientos de una línea defensiva ni cómo coordinar una trampa de fuera de juego. Cuando un delantero inglés hace una simple carrera diagonal, él no tiene los instintos para sincronizarse con sus compañeros y dejar al atacante en fuera de juego.

    El segundo problema es más básico: Miami decidió, en un curioso juicio defensivo, no marcar al mejor jugador del rival. Hany Mukhtar es un talento creativo excepcional, y cuando retrocedió para recibir el balón, nadie lo siguió. Luis Suárez no se movió. Tadeo Allende solo observó.

    La defensa de Miami, en efecto, se limitó a mirar cómo Mukhtar colocaba un balón exquisito por encima. Fue una jugada bellísima… pero totalmente evitable, especialmente para un equipo que aspira a la MLS Cup.

  • Lionel Messi Inter Miami 2025Getty

    'Balón a Messi'

    El segundo gol fue incluso más sencillo. Miami estaba intentando volver al partido y había generado un par de oportunidades intermedias sin éxito. Pero en un córner, el lateral derecho Josh Bauer, con tranquilidad, se adelantó a su marcador, falló un primer intento y luego tuvo tiempo de ajustar el balón para empujarlo al fondo de la red, estableciendo el 2-0.

    Para entonces, Miami se encontraba en territorio conocido. Claro, es alentador recuperarse de un déficit: las remontadas son formativas, emocionantes y pueden levantar el ánimo del equipo. Pero también hay algo que decir sobre no permitir que la situación llegue a ese punto… y precisamente eso es lo que Miami suele fallar en los playoffs.

    Estos son playoffs, donde los equipos no solo son talentosos, sino también tácticamente más preparados que durante la temporada regular. La estrategia típica de Miami para salir de apuros es simple y comprobada: pasarle el balón a Lionel Messi. Y hasta ahora, no hay nada de malo en ello.

    El problema es que Nashville estaba listo. En su mejor momento, Messi podía superar cualquier marcaje: si lo acorralaban, se retrasaba; si estaba en espacios reducidos, un compañero abría la zona; y aun marcado por tres rivales, podía driblear a todos.

    Pero este es un Messi de 38 años, con piernas más lentas. No se le puede detener por completo, pero sí se le puede limitar. Nashville hizo exactamente eso. Tras el 2-0, permitió que Miami tuviera la posesión, pero controló cuidadosamente los espacios, impidiendo que el balón llegara con peligro al hombre clave. Cuando Messi lo recibía, siempre estaba rodeado.

    El resultado fue claro: Messi no ganó carreras, no pudo acelerar ni escapar de los defensores como solía hacer. Al final, no completó un solo regate y apenas tocó el balón cuatro veces dentro del área rival.

  • Luis Suarez Inter Miami 2025Getty

    Opciones limitadas en otros lugares

    Hace un año, esto habría sido menos preocupante. Cuando Luis Suárez llegó a la MLS, parecía renacer. Tras un final complicado en La Liga y su paso por Gremio, muchos pensaban que su carrera estaba llegando a su fin. Sin embargo, en la primavera de 2024 se mostró fresco y tuvo un impacto inmediato en su temporada de debut.

    En ese entonces, incluso cuando Messi no estaba al 100%, Suárez podía marcar la diferencia. Durante el mes que el argentino se perdió por una lesión en el tobillo, Suárez respondió con creces. Era la segunda arma del equipo, un jugador que los rivales debían vigilar con atención.

    Hoy, la situación es distinta. Suárez sigue siendo un delantero sólido en la MLS, pero sus números han caído. No solo hablamos de goles —aunque suma 10 esta temporada— sino también de estadísticas subyacentes. Está rindiendo por debajo de su promedio de goles esperados, y sus tiros a puerta por 90 minutos se han reducido a la mitad, aunque mantiene un volumen similar de intentos.

    En las últimas seis de sus siete temporadas anteriores, Suárez superó sus expectativas estadísticas, demostrando ser un delantero confiable. Esta temporada, sin embargo, rinde por debajo de su nivel habitual por primera vez desde 2018. El efecto es claro: los defensores ahora pueden arriesgar un poco más. Suárez sigue siendo peligroso, pero se le puede conceder algo de espacio.

    Ya no corre detrás de la defensa con la misma intensidad. Sus 10 asistencias son valiosas, pero la amenaza goleadora que lo caracterizaba ha disminuido.

  • Nashville SC v Inter Miami CF - 2025 MLS Cup PlayoffsGetty Images Sport

    ¿Podrá Inter Miami sostener su magia con Messi?

    Volvemos a ese instante decisivo en el minuto 89. Este es el problema de jugar contra Messi: puedes hacer casi todo bien durante cada segundo del partido, mantenerlo controlado y limitar su influencia… pero, como tantos grandes, solo necesita medio metro para cambiarlo todo. Y de eso depende Miami.

    Esta versión del equipo es mejor. Rodrigo De Paul es un mediocampista completo y fiable. Tadeo Allende aporta propósito y recorrido en sus carreras. Alba todavía tiene velocidad y capacidad para desbordar. Hay más piezas en juego. Pero, al final, todo se reduce a Messi. ¿Y por qué no sería así? Es el presunto MVP consecutivo de la MLS, con ocho Balones de Oro en su palmarés. Es el jugador al que quieres con el balón en los momentos decisivos.

    Pero Nashville demostró cómo se le puede neutralizar. Al mismo tiempo, mostraron que se le puede marcar a Miami una y otra vez. Sí, Miami probablemente debería ganar esta serie. No sería sorprendente ver a Messi desplegar su talento, encontrar otra marcha y que la defensa rival permita que su magia decida el partido.

    Sin embargo, también podrían perderlo con la misma facilidad. Y aunque Nashville no los derrote, parece claro que alguien más sí podría hacerlo.

Major League Soccer
Inter Miami CF crest
Inter Miami CF
MIA
New York City FC crest
New York City FC
NYC