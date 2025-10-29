Inter llama a un psicólogo para ayudar a Josep Martínez y le da al portero una semana libre para ayudarlo a lidiar con el angustioso accidente automovilístico que resultó en la muerte de un anciano

El trágico incidente ocurrió el martes por la mañana cerca de la base de entrenamiento del Inter en Fenegro, cuando el coche de Martinez atropelló a un anciano que cruzaba la carretera en silla de ruedas. El español, según se informa, hizo todo lo posible para ayudar a la víctima, que luego fue identificada como Paolo Saibene, hasta que llegaron los servicios de emergencia. Un helicóptero de emergencia fue llamado a la escena, pero el hombre de 81 años fue declarado muerto más tarde en el hospital.

El club de la Serie A reconoció rápidamente la gravedad de la situación y actuó rápidamente para apoyar a un Martinez visiblemente afectado. Para cuando Martinez llegó a casa el lunes por la noche, un psicólogo ya lo estaba esperando para brindar apoyo en la superación del trauma emocional, habiendo sido llamado por el club de Milán. Según La Gazzetta dello Sport, compañeros de equipo y personal han mantenido un contacto constante, y el Inter le dio al portero la semana libre para recuperarse del trágico incidente.