Inglaterra buscará evitar a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo hasta la final del Mundial 2026
Listos para rugir: ¿Podrán los Tres Leones de Inglaterra competir por el título mundial?
Inglaterra, tras una clasificación sin complicaciones, se perfila como una de las favoritas para conquistar la corona mundial el próximo verano. Con Harry Kane liderando la delantera como capitán, Jude Bellingham buscando imponer su autoridad en el mediocampo y Jordan Pickford perfeccionando su capacidad para mantener la portería a cero, los Tres Leones parecen listos para rugir.
Sin embargo, esta promesa no es nueva. En varias ocasiones anteriores, el equipo ha ofrecido actuaciones poco destacadas, incluso al alcanzar finales consecutivas de campeonatos europeos. A pesar de sorteos favorables, Inglaterra ha quedado atrapada al enfrentarse a rivales de gran nivel.
¿Messi, Ronaldo y Mbappé? Inglaterra querrá evitarlos hasta las instancias finales del Mundial 2026
Italia, Francia y España han frustrado los sueños de Inglaterra en los últimos tres torneos internacionales importantes. Por eso, Thomas Tuchel querrá evitar enfrentarse a figuras como Kylian Mbappé o Lamine Yamal durante el Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.
Sin embargo, se dice que para ser el mejor hay que vencer a los mejores. Entonces, ¿los Tres Leones desearán enfrentarse a Messi, Ronaldo, Argentina o Portugal?
Al respecto, el exjugador del Arsenal y de Inglaterra, Nigel Winterburn, habló con GOAL en asociación con BetBrain:
“En un torneo, a veces puedes tener un buen camino. Inglaterra lo ha visto en ocasiones. Todo depende de cómo caiga el sorteo. Puede que no te enfrentes a los equipos más fuertes hasta las semifinales o la final. Esperarías jugar contra los mejores eventualmente.
“Como jugador, sí quieres enfrentarte a los mejores, pero quizá prefieras dejarlo para la final, con la anticipación que eso genera, porque cualquier cosa puede pasar. Si consigues un sorteo favorable para llegar a cuartos, semifinales y final, no creo que escuches a ningún jugador o aficionado quejarse de que la oposición no es suficientemente buena. Lo importante es estar listo para el día del partido.”
Último baile: ¿Volverán a cruzarse Messi y Ronaldo en el Mundial?
La superestrella portuguesa Cristiano Ronaldo confirmó que el Mundial de 2026 será su última cita, pero Lionel Messi aún no ha asegurado su presencia para defender el título con Argentina. Actualmente en la MLS con Inter Miami, Messi afronta un calendario distinto al europeo, con menos partidos competitivos antes de la cita en junio de 2026.
Consultado sobre sus expectativas, Messi comentó: “Sí, obviamente es especial. Jugar con la selección en un Mundial siempre lo es, más aún tras haberlo ganado. Pero no quiero ser una carga; quiero sentirme bien físicamente y contribuir al equipo. Nuestra temporada es distinta a la europea, con pretemporada y pocos partidos antes del torneo. Veremos día a día si me siento listo, pero el Mundial sigue siendo la mayor competición y estoy emocionado por ello.”
Sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026: fecha y lugar del evento
Messi, Ronaldo, Kane y el resto de las estrellas conocerán a sus rivales de la fase de grupos en el sorteo del Mundial 2026, que se celebrará este viernes en el Kennedy Center de Washington DC.
