Inglaterra buscará evitar a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo hasta la final del Mundial 2026

Italia, Francia y España han frustrado los sueños de Inglaterra en los últimos tres torneos internacionales importantes. Por eso, Thomas Tuchel querrá evitar enfrentarse a figuras como Kylian Mbappé o Lamine Yamal durante el Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

Sin embargo, se dice que para ser el mejor hay que vencer a los mejores. Entonces, ¿los Tres Leones desearán enfrentarse a Messi, Ronaldo, Argentina o Portugal?

Al respecto, el exjugador del Arsenal y de Inglaterra, Nigel Winterburn, habló con GOAL en asociación con BetBrain:

“En un torneo, a veces puedes tener un buen camino. Inglaterra lo ha visto en ocasiones. Todo depende de cómo caiga el sorteo. Puede que no te enfrentes a los equipos más fuertes hasta las semifinales o la final. Esperarías jugar contra los mejores eventualmente.

“Como jugador, sí quieres enfrentarte a los mejores, pero quizá prefieras dejarlo para la final, con la anticipación que eso genera, porque cualquier cosa puede pasar. Si consigues un sorteo favorable para llegar a cuartos, semifinales y final, no creo que escuches a ningún jugador o aficionado quejarse de que la oposición no es suficientemente buena. Lo importante es estar listo para el día del partido.”