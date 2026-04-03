Héroe y villano... Neymar coquetea con Ancelotti antes del Mundial

El diario «Mundo Deportivo» destacó la brillante actuación de Neymar: en el minuto 39, Neymar realizó un magnífico pase que atravesó la defensa rival, a raíz del cual Tachiano marcó el primer gol.

En la segunda parte, Neymar lideró una jugada destacada en la que regateó a varios jugadores, hasta que el balón llegó finalmente a Gonzalo Escobar, quien se lo pasó a Moises, que marcó el segundo gol.

Aunque Neymar aún no ha alcanzado su mejor forma física, fue el jugador más peligroso del partido, ya que atrajo la atención de la defensa rival en todo momento y creó varias ocasiones de gol.

Sin embargo, el lado negativo se hizo patente al final del encuentro, cuando Neymar recibió una tarjeta amarilla tras un altercado con uno de los jugadores rivales, lo que le impedirá disputar el próximo partido contra el Flamengo, debido a la acumulación de amonestaciones.

Es posible que esta suspensión reduzca el número de partidos de los que dispone Neymar para convencer a Ancelotti, antes de que se anuncie la convocatoria de la selección el 18 de mayo, en la que se seleccionarán 26 jugadores para participar en el Mundial de 2026.

Neymar ya había insinuado anteriormente su deseo de participar en el Mundial de 2026, antes de anunciar su retirada de la selección.

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