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Manchester City FC v Liverpool FC - Premier LeagueGetty Images Sport

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Guardiola: «Salah es uno de los grandes... y se merece una gran despedida»

Manchester City vs Liverpool
Manchester City
Liverpool
Copa
P. Guardiola
M. Salah
P. Foden
Inglaterra
Egipto

Salah, una auténtica leyenda del Liverpool y de la Premier League

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, ha elogiado el legado del egipcio Mohamed Salah, estrella del Liverpool.

Mohamed Salah se prepara para dejar el Liverpool al final de la presente temporada, tras pasar nueve años en Anfield.

El Liverpool visita al Manchester City mañana sábado, en los cuartos de final de la Copa de la Liga inglesa.

Guardiola declaró en la rueda de prensa, publicada en la web del City: «Salah es uno de los grandes, gracias a sus números y a la constancia de su nivel».

Y añadió: «Qué jugador y qué persona tan maravillosa. Goles y asistencias decisivas. Una auténtica leyenda del Liverpool y de la Premier League por todo lo que ha aportado».

Y continuó: «Es un buen momento para despedirse de él, y se merece un gran reconocimiento por lo que ha aportado al mundo del fútbol, especialmente en este país».

  • فيل فودينGetty

    Foden volverá pronto a su mejor nivel

    En cuanto a Phil Foden, Pep Guardiola ha dejado claro que está convencido de que su jugador volverá pronto a su mejor nivel.

    Aunque su número de goles y asistencias no ha alcanzado su máximo nivel, el entrenador español ha asegurado que no siente ninguna preocupación por Foden ni por su capacidad para recuperar el nivel que le llevó a ganar el premio al mejor jugador de la Premier League, así como el premio al mejor jugador de la Asociación de Periodistas Deportivos en 2024.

    Solo esta temporada, Foden ha marcado 10 goles en 41 partidos, y Guardiola afirma que todos los jugadores pasan por altibajos a lo largo de su carrera.

    «Foden tiene 25 años y ha ganado seis títulos de la Premier League y muchas otras cosas», dijo Pep.

    Y añadió: «Las contribuciones de Foden son impresionantes. Es algo normal en una carrera larga, y volverá a su nivel».

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