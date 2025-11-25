Gianluigi Donnarumma está siendo objetivo de los rivales del Manchester City; necesita dejar de quejarse y adaptarse a la realidad de la Premier League

Donnarumma habría concedido un 'Olimpico' directamente desde el balón parado de no haber sido por Josko Gvardiol, que desvió el balón curvado de Sandro Tonali. El portero permaneció en el suelo durante un par de segundos, pero cuando se levantó no pudo lidiar con más bombardeos aéreos ya que el cabezazo de Bruno Guimaraes golpeó el poste y Harvey Barnes empujó el rebote.

Donnarumma estaba furioso con el contacto que había recibido de Barnes en el córner, aunque difícilmente fue un movimiento de lucha libre y no fue diferente al trato que los porteros de la Premier League reciben regularmente. Su airada protesta al árbitro Sam Barrott le hizo ganarse su tercera tarjeta amarilla en nueve partidos de la Premier League, quedándole dos más para una suspensión.

Donnarumma tenía una reputación de indisciplina antes de llegar a Inglaterra, habiendo sido mostrado 29 tarjetas amarillas y dos rojas para club y país entre su debut con el AC Milan en 2017 y su ingreso al City en 2025. Y si mantiene su tasa actual de amonestaciones, recibirá una suspensión cada 15 partidos.