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Gabriel Jesús regresa al Palmeiras tras recibir permiso del Arsenal
El Arsenal concede un permiso a Jesús
Se ha visto al jugador, de 28 años, trabajando en su preparación física en las instalaciones del club brasileño mientras se encuentra de permiso del Arsenal. Jesús sigue siendo una figura muy querida entre la afición del Palmeiras, ya que fue la primera venta importante de su cantera en la era moderna cuando fichó por el Manchester City en 2017 por 32,75 millones de euros.
- AFP
Jesús se dirige a «casa»
Aunque ahora mismo su prioridad es la lucha del Arsenal por los títulos, Jesús ha expresado abiertamente su apego al Palmeiras de São Paulo, lo que tal vez apunte a un futuro regreso.
En declaraciones a Globo Esporte sobre su paso por el campo de entrenamiento, Gabriel Jesús dijo: «Siempre me he asegurado de estar en el campo de entrenamiento durante los descansos a lo largo de mi carrera. Creo que se pueden disfrutar muchas cosas, pasar tiempo con la familia y los seres queridos, sin descuidar la salud y la forma física. Todo el mundo sabe que el Palmeiras es como mi casa, es donde crecí, y siempre tengo las puertas abiertas para ir al club, no es ningún secreto. El Arsenal y el Palmeiras tienen una excelente relación, y acordaron dejarme entrenar aquí».
Éxito y recuperación en la Premier League
Desde que abandonó Brasil, Jesús se ha consolidado como uno de los futbolistas brasileños más regulares de la historia de la Premier League. Tras una exitosa etapa en el Manchester City, fichó por el Arsenal, donde se ha convertido en una pieza clave del ataque de Mikel Arteta, a pesar de haber tenido que lidiar con una grave lesión de rodilla de larga duración que sufrió a finales de 2024.
En 2026, el delantero ha recuperado su puntería, registrando cuatro goles y una asistencia con un impresionante promedio de una contribución goleadora cada 120 minutos. Actualmente está a punto de hacer historia como el brasileño con más goles en la historia de la Premier League; sus 78 goles lo sitúan a solo cuatro del récord que ostenta actualmente la antigua estrella del Liverpool, Roberto Firmino.
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Al Arsenal le espera una recta final decisiva
A pesar de su viaje nostálgico a Brasil, se espera que el delantero regrese a Londres la próxima semana, justo cuando el Arsenal se prepara para una fase decisiva de la temporada. Los Gunners tienen un calendario muy apretado que comienza el 4 de abril contra el Southampton en los cuartos de final de la FA Cup, a lo que seguirá rápidamente el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Sporting de Lisboa.