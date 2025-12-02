FIFA se dispone a seguir adelante con un importante cambio en la regla del VAR para el Mundial 2026 a pesar del rechazo inicial
El VAR revisará los saques de esquina
Según BBC Sport, la FIFA presionará agresivamente para que el VAR revise los tiros de esquina en el próximo Mundial 2026, a pesar de enfrentar el rechazo de las ligas nacionales para implementarlo en todas las competiciones. La Junta Internacional de la Asociación de Fútbol (IFAB), el organismo que determina las reglas del juego, se reunió en octubre y se llegó a un acuerdo para que el VAR revise las tarjetas amarillas dadas incorrectamente, lo que podría llevar a una expulsión, aunque la idea de revisar los tiros de esquina fue rechazada.
El rechazo significa que la IFAB ahora tendrá que realizar pruebas extensivas en todo el mundo antes de poder implementarlo en el Mundial en América del Norte el próximo verano.
Getty Images Sport
Collina abierto a nuevos ensayos
El legendario ex árbitro Pierluigi Collina, que ahora se desempeña como jefe de árbitros de la FIFA, apoya el cambio como parte de una revisión más amplia del protocolo del VAR. Para respaldar su argumento, Collina ha citado un incidente en la final de la Eurocopa 2016, cuando a Portugal se le otorgó incorrectamente un tiro libre en tiempo extra por mano en el borde del área que casi llevó a un gol. La IFAB convocará su próxima reunión en enero, donde se llevarán a cabo más discusiones.
Los dirigentes de la liga están en contra de la expansión del uso del VAR.
Una preocupación importante para las ligas de todo el mundo es que el uso excesivo del VAR podría llevar a más pérdida de tiempo. El director ejecutivo de la Asociación de Fútbol, Mark Bullingham, quien también forma parte de la junta de IFAB, había dicho anteriormente a BBC Sport: "No creemos que sea necesario extender el uso del VAR. Hay discusiones regulares en IFAB sobre qué debería ser el VAR y cómo debería avanzar. Creo que nuestra posición es que estamos en un buen lugar ahora. Por supuesto, si alguien presenta un tema para que IFAB lo considere, entonces como grupo lo consideraremos. Pero como grupo no necesariamente pensamos que el VAR necesite ser extendido en este momento. Creemos que hay suficientes interrupciones en el juego en el modelo actual."
Getty Images Sport
¿Es posible expandir el VAR?
Un aspecto importante de las Reglas del Juego que se aplica a todos los niveles es que un árbitro no puede cambiar una decisión de reinicio incluso si se da cuenta de que es incorrecta después de que el juego se ha reanudado. Así que, una vez que se ejecuta el córner y el juego está en vivo, el partido debe continuar. Por lo tanto, si las nuevas leyes se implementan en la Copa del Mundo el próximo año, cada córner tendrá que ser revisado por el VAR, aunque en la mayoría de los casos la decisión será obvia.
Los aficionados estarán ansiosos por ver si y cuándo la FIFA recibe el visto bueno para implementar los cambios de reglas en el VAR. Antes de eso, deben probar extensamente los métodos para asegurarse de que su plan sea infalible.